Valakinek mélyen a zsebébe kellett nyúlnia: 1,8 millió forintos büntetést fizetett be egy bliccelő a BKK-nak

Tavaly a legnagyobb összegű befizetés 1 848 648 millió forint volt, a második "helyezett" 1 792 069 forintot, a harmadik pedig 1 745 977 forintot fizetett be. Mellettük több százan fizettek be több mint 100 ezer forintot.Tavaly több mint 220 ezer esetben büntetett a BKK, egy évvel korábban még 250 ezer utas kapott bírságot. A pótdíjbefizetésekből befolyó összeg mégsem csökken, 2018-ban 2457 millió forintot hajtott be a BKK, gyakorlatilag ugyanannyit, mint 2017-ben. Ez jelentős növekedés a 2016. évi 1,5 milliárd forintról.A közlekedési központ mindent egybevetve jó évet zárt, az előzetes adatok alapján 2018-ban 65,7 milliárd forintos bevételt ért el, ami 1,3 milliárd forintos növekedés 2017-hez képest. A természetes személyeknek szóló havibérletből adja el a legtöbbet, 4,4 millió darabot tavaly, ebből származik a jegyárbevétel csaknem fele. Közben az ellenőrök létszáma csökken, 2018 decemberében már csak 205 aktív jegyellenőrrel és 58 HÉV-ellenőrrel rendelkezett, szemben az egy évvel korábbi 226 és 64 fős számmal.