Valójában hihetetlenül olcsó egy rakás Airbust megvenni

A Wizz Air mellett az amerikai diszkont légitársaság, a Frontier Airlines, a mexikói Volaris és a chilei JetSmart van benne az üzletben.

A válasz, hogy nem veszik meg őket. Hanem lízingelik. És ez azt is jól mutatja, hogyan alakítja át az "olcsó pénz" az iparágat.Bill Franke, a kifejezetten légitársaságokra szakosodott kockázati tőke alap, az Indigo Partners partnere hozta tető alá a megállapodást az Airbusszal a négy légitársaságának, amiben részesedéssel rendlelkezik.Valószínűleg így, "csomagban" kedvezőbb árat tudtak kiharcolni, mintha egyénileg tárgyaltak volna. De ha úgy vesszük, hogy általában a listaárhoz képest a fele árat fizetik ki a légitársaságok, még így is hatalmas összegről van szó.Warren Buffett szerint a légitársasági szektor "halálos csapda" a befektetők számára.A légiközlekedési szektor híresen alacsony profit marzsokkal működik, miért vonzó akkor mégis a kockázati tőkés befektetőknek?A Wizz Air, a Volaris és a Frontier eredményeivel a tavalyi számok alapján nincs gond, a JetSmart pedig csak idén nyáron indult, így korai még ítéletet hozni. Franke mindegyik légitársaság az ultra low-cost modellt követi, gyorsan növekvő, nyereséges légitársaságokról van szó. Amiben nem kevés szerepe van az üzemanyag-takarékos flottának. Az A320-as repülőgépcsaládot használják, így a karbantartás egyszerűbb és olcsóbb és a hajózó személyzet is könnyen vált.De van még a háttérben más is. A repülés egy olyan iparág, ahol drága eszközök kellenek, de Franke légitársaságai iparági viszonylatban kevés eszközt birtokolnak, amivel viszont jóval kisebb tőkére van szükség a terjeszkedéshez. Ahelyett, hogy repülőgépeket vennének, visszlízinggel üzemeltetik a flottájukat. Enek a finanszírozásnak pedig közel feleakkora lehet a költsége iparági elemzők szerint az olcsó tőke miatt, például a kínaiaktól. Ráadásul így, hogy a légitársaságok nem tulajdonosok, nem kell a repülőgépek értékcsökkenése miatt sem aggódni, mert azt a kockázatot a lízingcég viseli.De azért nem teljesen felhőtlen a dolog. A csapda ott van, hogy új számviteli szabályok érkeznek 2019-től (IFRS-16), aminek értelmében a lízingkötelezettségeket is szerepeltetni kell majd a mérlegben, amelyek ezután nem néznek majd ki olyan szépen. A másik, hogy ezt a sok megrendelt repülőgépet használni is kell, mégpedig jól. Az egyik negatív példa lehet a Norwegian Air Shuttle, amely egyes vélemények szerint túl sok repülőgépet rendelt. Drága lesz a bővülés és a verseny erős. De egyelőre úgy tűnik, hogy megtalálta a finanszírozási forrásokat is hozzá és a felhasználási módot is, például egy argentin diszkont légitársaság indításával. A befektetők mindenesetre bizonytalanok, a Norwegian árfolyama a harmadával esett idén.A Wizz Air árfolyama esett tegnap a flottabővítésről szóló hírt követően, de általánosan negatív hangulat uralkodott a világ tőzsdéin. Ma már emelkedik az árfolyam.