Változás jön a paksi radioaktív hulladék tárolásában

Továbbra is bizonságosan üzemelnek a magyarországi radioaktívhulladék-tárolók - hangzott el a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. évzáró sajtótájékoztatóján. A tárolók fejlesztése is folytatódott ebben az évben, így a paksi atomerőmű kis és közepes aktivitású hulladékait öt éve fogadó bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) első tárolókamrájában idén az utolsó vasbeton konténer is végleges helyére került. A cég szerint a második tárolókamrától kezdődően a betárolás már új stratégiai megoldással, helytakarékosabban, gazdaságosabban, de ugyanolyan biztonság szavatolása mellett üzemelhet.Az új rendszer szerint négy darab 200 literes fémhordó kerül egy vékony falú, merevített fémkonténerbe. A hordók és a konténer fala közötti teret pedig folyékony radioaktív hulladékkal kevert cementpéppel töltik ki a Paksi Atomerőműben, ezzel az eddigi holt teret is kihasználják. Az így előállított úgynevezett kompakt hulladékcsomagok elhelyezése 2018-tól várható a kettes kamrában.A jelenleg az intézményi, tehát a nem atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok befogadására szolgáló, idén negyven éves püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban (RHFT) ebben az évben fejeződött be a légtechnikai berendezések cseréje, így folytatódhat a korábban elindított biztonságnövelő program második szakaszának végrehajtása.Az idén húszéves Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) az RHK Kft. 2000-től vált teljes körűen felelős gazdájává, azóta gondozásában további négy modul létesítése fejeződött be és még kettő van tervben. A tervek szerint nyolc modul 33 kamrát foglal majd magában, melyek a két ütemben megvalósított kapacitásnövelésnek köszönhetően elegendő helyet biztosítanak a jelenlegi 4 atomerőművi blokk üzemeltetése során elhasznált üzemanyag-kazetták átmeneti tárolására. Az idei évben a betárolás már befejeződött, így 9007 kazetta "pihen" a kamrákban függőlegesen sorakozó tárolócsövekben. Az átmeneti tároló jelenleg 11 416, később a tervek szerint összesen 17 743 db kazetta befogadására lesz alkalmas. A bővítés az üzemeltetés mellett folyamatosan, az atomerőmű igényeinek megfelelő ütemben zajlik.Az RHK Kft. több fázisból álló felszíni, majd felszín alatti kutatási programja is folyatódott 2017-ben. A kutatás végső célja a végleges tárolásra alkalmas helyszín kiválasztása és hosszú távú biztonságának igazolása. Március végén, Bakonya térségében újabb kutatófúrás létesült, egy korábbi 474 méter mélységű fúrás maximum 1300 méteres mélységű párjaként. A társaság közlése szerint a mindeddig összegyűjtött adatokból, vizsgálati eredményekből a szakemberek arra a megállapításra jutottak, hogy a Bodai Agyagkő egy igen jó vízzáró képességű kőzet, mely az elmúlt évezredekben kellő stabilitást mutatott. A terepi munkálatokkal párhuzamosan folytatódik a kutatási program következő szakaszának előkészítése.