Változás kell az egészségügyben és az oktatásban a Mol-vezér szerint

Vállalkozásbarátnak nevezte a kormány gazdaságpolitikáját Hernádi Zsolt, egyebek mellett az adócsökkentés és a munkára rá rakódó közterhek mérséklésére utalva. Kiszámítható volt az elmúlt nyolc évben a kormány, a gazdasági szereplőként a legfontosabb az, hogy tudom pontosan, mi fog történni - mondta az Infostart.hu beszámolója alapján.Emellett azonban kritikai észrevételt is megfogalmazott az egymás után másodszor újraválasztott Orbán-kormány felé. Szerinte a gyorsan bevezetett intézkedések után nagyon komoly strukturális váltásokra van szükség. Egyebek mellett az oktatás, az egészségügy és a foglalkoztatás területe az, ahol Hernádi Zsolt szerint változások kellenének, és a kormány hitet is tett ezek mellett.A műsorban elmondta azt is, hogy van jövője az olajiparnak, mert az urbanizáció miatt, az elektromos autók mellett szükség van a hagyományos meghajtású gépkocsikra is, így 2030-ban a Mol bevételének a többsége még mindig a hagyományos üzemanyagok értékesítéséből fog származni.A műanyagok értékesítése elképesztő ütemben fog nőni - tette hozzá Hernádi Zsolt; szavai szerint míg eddig komoly összegeket fektettek abba, hogy a motorikus üzemanyagok előállítását növeljék a kőolaj-finomítás során, most viszont sok pénzt fognak arra költeni, hogy ezt az értéket visszavigyék 50 százalékra. Inkább a petrolkémiai alapanyagok gyártását fejlesztik, mert ott a helyettesíthetőség sokkal lassabban megy majd végbe.Az olajipari társaság vezetője arról is beszélt, hogy a cégcsoport vezetői oldalát is erősebbé kell tenni. Új tudásigényként a projektmenedzsmentet említette, hiszen például a petrolkémiai üzletágba ötévente másfél milliárd dollárt fognak invesztálni. Hernádi Zsolt, hozzátette: más iparágakban is erősíteni kell a Mol-csoport jelenlétét.