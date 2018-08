Van egy ország, ahol hamarosan betiltják az energiaitalokat a fiataloknak

A jövő egészségügyének konferenciája jön novemberben. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

A brit kormányzat hamarosan megtilthatja, hogy a fiatalok számára Red Bullt, Monstert és más energiaitalokat értékesítsenek, miután az Egyesült Királyságban egyre inkább előtérbe kerülnek a magas cukor-, és koffeintartalmú italok hatásaival kapcsolatos aggodalmak. A korlátozásokkal kapcsolatos kormányzati konzultáció részleteit csütörtökön hozzák majd nyilvánosságra, míg sajtóértesülések szerint a közelgő energiaital-vásárlási korlátozások legfontosabb kérdése, hogy a tiltás a 16 vagy a 18 évnél fiatalabb brit állampolgárokra vonatkozzon-e.A lépés a brit kormányzat a fiatalkori elhízást megakadályozni hivatott stratégiájával hozható kapcsolatba, Theresa May szerint fontos az energiaital fogyasztás figyelemmel kísérése és vizsgálata, miután a brit miniszterelnök szerint az energiaitalok gyakran még a szénsavas üdítőknél is olcsóbban beszerezhetők.Egyes kereskedelmi láncok már korábban megtiltották, hogy a brit fiatalok üzleteikben energiaitalt vegyenek, márciustól többek között a Tesco, az Aldi és a Lidl boltjaiban energiaitalt vásárlóknak igazolniuk kell, hogy betöltötték 16. életévüket. A brit kormányzat becslései szerint azonban a más üzletekben alacsony áron megvásárolható koffein-tartalmú italok miatt a brit fiatalok európai társaiknál 50 százalékkal több energiaitalt fogyasztanak.A brit egészségügyi miniszter arra panaszkodott, hogy egyes üzletekben négy doboz energiaital már egy fontért is megvásárolható. Az egészségügyi tárca vezetője szerint a kormányzati egyeztetések után a tiltás olyan italokra vonatkozna, amelyek koffein-tartalma meghaladja a 150 milligrammot literenként. Kormányzati források szerint csupán a tiltás részletei kérdésesek, az energiaitalokkal kapcsolatos tiltást gyakorlatilag kész tényként kezelik az illetékesek.Az energiaitalokra vonatkozó tiltó-szabályozást egyelőre csak Angliában alkalmaznák, később Skócia, Wales és Észak-Írország is csatlakozhatna ehhez.