Váradi József: a személyre szabott szolgáltatásoké a jövő a repülésben

A cégvezető szerint ez lesz a jövő, sokkal inkább személyre szabottan lehet majd foglalni.

Ha valakinek kialakult profilja van, ahhoz alkalmazkodunk: mondjuk, ha valaki minden év májusában elviszi a feleségét nyaralni, akkor áprilisban több, személyre szabott opciót is fel tudunk majd ajánlani neki

Az iparág változik. Kezdetben volt egy szolgáltatás, amiért az utas kifizetett egy árat, mára viszont ezt "ki kellett bontani" - mondta el Váradi József. Szerinte úgy lehet stimulálni a piacot, hogy azok számára is elérhetővé teszik a repülést, akik csak egy széket szeretnének és el akarnak jutni A-ból B-be, de semmilyen más igényük nincs. Ezért jelenik meg opcióként minden, jegyáron felüli elem és ennek köszönhető az is, hogy ma már a kiegészítő szolgáltatásokból csaknem annyi bevétele van a cégnek, mint a jegyekből.Váradi József szerint a kérdés, hogy hogyan lehet az utas és a vállalat közötti interakciót hatékonyabbá tenni, ez egy digitális evolúció, ami megjelenik majd a foglalási rendszerben is.- mondta el.20 éve a repülés még egy korlátozott társadalmi réteg privilégiuma volt, de a fapados-modell demokratizálta a repülést, széles körben hozzáférhetővé vált. Magyarországon még így is mindössze 16 százalék a rendszeresen repülők aránya, ami mindössze a harmada a nyugat-európai szintnek - emlékeztet a lap. Váradi József elmondta, hogy tizenöt év alatt megnégyszereződött a repülő emberek száma Közép-Európában, ahogy nőtt az elkölthető jövedelem és a cég arra számít, hogy az életszínvonal alakulásával ez az arány nőni fog. Ezt a dömpingszerű turizmus is segíti.A Wizz Air balkáni útvonalai nem a legerősebbek, de egy 2017-es, négy évre szóló koncessziós pályázat elnyerése után az öt útvonal veszteségeit az állam fedezi. A balkáni útvonalak közül négy év után 2-3 fog megállni piaci alapon, a veszteséges járatokról pedig ezután az államnak kell döntenie, hogy elengedi-e őket, vagy folytatja a támogatásukat - mondta el Váradi József. A kormányzati beavatkozás egyébként nem egyedi a szektorban, például az Anglia és a Skócia közötti is így működnek járatok. A légitársaság vezetője hozzátette, hogy marginális összegekről van szó az állam részéről, főleg ha azzal a 10-20 milliárd forinttal vetjük össze, amit a Malév életben tartása az utolsó éveiben felemésztett. A Wizz Air esetében ez még a milliárdos nagyságrendet sem éri el. A Wizz Air esetében azért nem minősül a szabad piac elleni fellépésnek a támogatás (szemben a Malév tőkeemeléseivel), mert a balkáni utakat senki nem repülte. De ha egy kormányzatnak az a gazdasági érdeke, hogy egy régiót bekapcsoljon a gazdasági vérkeringésbe, akkor azt finanszírozhatja úgy, ahogy az autópályákat is megépíti, hiszen piaci alapon azokat sem tenné meg senki.A budapesti reptérrel kapcsolatban Váradi József elmondta, hogy a reptér vezetése alulmérte a reptér potenciálját és az látszik, hogy ezt újragondolnák. De ha lenne versenytársa, akkor hatékonyabban tudna működni, mert piaci megoldást kényszerítene ki a rendszerből. Sok nagyvárost, például Londont vagy Párizst is több reptér szolgál ki, ez nem példa nélküli.Ami az idei terveket illeti, Budapestről tavaly 9 új útvonalat indított a Wizz Air, idén már ötöt bejelentett. Tavaly 19 százalékos növekedés volt, idén is hasonlóra számít a cégvezető.

Forrás: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images