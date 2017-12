Vége: betiltják az emberek lehúzását!

Piaci információk szerint az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) új, régóta várt szabályozáson dolgozik a kisbefektetőket célzó brókeri termékekkel kapcsolatban.Az eddigi tájékoztatások alapján az ESMA a legszigorúbb lépéseket fontolgatja a bináris opció kapcsán, ami a szolgáltatás értékesítésének betiltását jelenti.A bináris opcióval már több cikkben foglakoztunk. Egy olyan termék, ahol az ügyfélnek hosszú távon esélye sincs nyerni. Az ügyfél gyakorlatilag fogadásokat köt, ahol, ha 100 dollárt tesz kockára, mindösszesen 60-at, 70-et nyer, ha szerencséje van. A bináris opció szolgáltató cég olyan környezetet teremt, ahol minimum 60%-os találati arány kell ahhoz, hogy az ember elérje a nullszaldót! Az ügyfél pénze tehát szinte biztosan a bróker számlájára vándorol! Normális környezetben kereskedő ember, az előbbi találati arány mellett - amennyiben betartja, a nagyot nyerek, kicsit bukok elvet - a legnagyobb tőzsdézők közé küzdi fel magát, és rendkívüli nyereségességet ér el.Nem véletlen, hogy az Apple már letiltotta a bináris opció szolgáltatók applikációit, illetve az európai tőzsdefelügyeletek is zsinórba adják ki figyelmeztetéseiket.A CFD és deviza termékeke estén korlátozni akarják a promóciós lehetőségeket, így vélhetően a "Napi 5 perc kereskedéssel havi 500 000 Ft-ot keresek" típusú hirdetések is eltűnnek végre. A tervezett változások a tőkeáttételt is érintik, mely maximuma várhatóan 1:30 lesz.címlapkép forrása: Shutterstock