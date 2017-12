Véget vet az olajkorszaknak a Világbank

A Világbank a párizsi One Planet Summit című klímakonferencián jelentette be, hogy két éven belül véget vet az olaj- és gázkitermelés pénzügyi támogatásának. Miután 2010-ben már felfüggesztette a széntüzelésű erőművek fejlesztésének hitelezését, a pénzintézet továbbra is jelentős nyomás alatt állt különféle lobbi- és zöld szervezetek részéről, hogy az olaj- és gázszektorban is tegye meg ugyanezt a lépést. A bank évente körülbelül 1 milliárd dollárnyi hitelt helyez ki a feltörekvő országokban ezen a területen. Teljes, hozzávetőleg 280 milliárdos portfóliójának 1-2 százalékát teszik ki az olaj- és gázprojektek.A lépést egyértelműen a klímaváltozással indokolta a bank, amely azt ígérte, 2020-ra hitelezési tevékenysége 28 százaléka valósul majd meg klímaakciókkal összefüggésben. Kivételes körülmények között azonban a bank továbbra is elképzelhetőnek tartja az olaj- és gázprojektek hitelezését, mégpedig azon legszegényebb országokban, ahol az energiához való hozzáférés ezen módon történő biztosítása nem kerül konfliktusba a 2015-ös Párizsi Klímaegyezmény vállalásaival.A Világbank bejelentése azt követően történt meg, hogy a Bank of England elnöke, Mark Carney közölte, 237, összességében 6300 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező vállalat támogatásával új globális kezdeményezést indítanak azért, hogy elősegítsék az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság megteremtését.A séma értelmében a vállalatok önkéntes kötelezettséget vállalnak arra, hogy pénzügyi jelentéseikben beszámolnak a globális felmelegedésnek való közvetlen és közvetett kitettségükről. Így a bankoknak például nyilvánosságra kell hozniuk, mennyit hitelt helyeztek ki az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokat hordozó cégeknek. A kezdeményezés mellett a 30, globális rendszer szinten jelentős bankból 20 kötelezte el magát, de vezető építőipari, szállítási, kereskedelmi, bányászati és energiacégek is csatlakoztak hozzá.