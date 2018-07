Végre egy kriptodeviza a populistáknak

Donald Trump korábbi vezető stratégája, Steve Bannon egy kriptodeviza projekten dolgozik , legalábis ezt állítja a Salomon Brothers korábbi tradere, Jeffrey Wernick, aki most azt nyilatkozta, hogy Bannonnak az a célja, hogy egy olyan kriptodevizát hozzanak létre, amellyel politikai aktivitást lehetne jutalmazni. Ráadásul nem egy párt érdekében tett erőfeszítéseket díjaznának az új kriptopénzzel, hanem alapvetően populista tevékenységeket, függetlenül attól, hogy melyik pártért teszi azt az illető. A politikai tevékenység elismerésén túl az is cél az új kriptodeviza létrehozásával, hogy a pénzügyi rendszer alternatíváját kínálja.Wernick azt állítja, hogy két héten belül találkozik majd Bannonnal, hogy letisztázzák, hogyan működjön a kriptopénz. Az együttműködés állítólag már elkezdődött, Wernick bemutatta Bannont a szektor fontos embereinek.Múlt héten Bannon már beszélt röviden a projektről a CNBC-nek, akkor azt mondta, hogy egy olyan tokenen dolgoznak, amivel a populista mozgalmat mozdítanák elő. Bannon arról is beszélt, hogy imádja a bitcoint és úgy általában a kriptodevizákat, mert szerinte ezeké a jövő.