Végre megszólalt a Facebook-vezér az adatbotrányról

Felelősek vagyunk az adataitok védelméért, ha pedig erre nem vagyunk képesek, akkor nem érdemeljük meg, hogy szolgáltassunk nektek

A meglehetősen terjedelmes közleményben Zuckerberg azt írta, a Facebook értesíteni fogja azon felhasználóit, akinek az adatai érintettek lehettek az ügyben.

A Facebook-vezér emellett megígérte, minden alkalmazást megvizsgálnak, amely hozzáféréssel rendelkezik a facebookos adatokhoz.

A fejlesztők adatokhoz való hozzáférését tovább fogják korlátozni, a visszaélések megelőzése érdekében.

Egy új eszközt vezetnek be a hírfolyam fejlécén, amely megmutatja a felhasználóknak, mely alkalmazások rendelkeznek hozzáféréssel adataikhoz, akik vissza is vonhatják az alkalmazások erre vonatkozó engedélyét - írta Zuckerberg.

A gyanú szerint a Facebook mintegy 50 millió felhasználó személyes adatait nyúlhatta le, anélül, hogy értesítette volna őket erről. Az adatlopási ügyben kulcsszerepet játszhatott még a Cambridge Analytica nevű adatkezelő társaság is, amely a célzott politikai marketing céljával használhatta fel a személyes információkat.- fogalmazott Zuckerberg az általa a Facebookon publikált közleményben.Zuckerberg közleményében konkrét intézkedéseket helyezett kilátásba az adatbiztonság növelése érdekében:A közlemény egyik legsúlyosabb része az, ahol Zuckerberg gyakorlatilag beismeri, hogy már három évvel ezelőtt, 2015-ben értesültek róla, hogy adatok kerülhettek ki a Cambridge Analyticához. Beszámolója szerint a The Guardian újságíróitól értesültek a szabálytalan adatkezelésről, ami után a Facebook a felelősnek tartott Aleksandr Kogant, illetve alkalmazását, amely egyfajta kvízjáték volt, állítólag azonnali hatállyal letiltotta a platformról, és igazolást kért az adatok törléséről, amit meg is kapott.A Facebook-vezér szavai szerint az előző héten értesültek a sajtóból arról, hogy a Cambridge Analytica talán mégsem törölte az adatokat, amint azt állította. Ekkor már minden facebookos szolgáltatás használatától eltiltották a társaságot, és vizsgálatot indítottak az ügyben. A Facebook emellett a hatóságokkal is együttműködik a vizsgálatok lefolytatása érdekében - közölte Zuckerberg.Cikkünk folyamatosan frissül.