Végre van megállapodás a német dízelvitában

Napok óta egyeztetnek a német kormánypártok és a német autógyártók vezetői arról, hogyan tudnának olyan megállapodást tető alá hozni, ami elősegítené, hogy ne kelljen autókat kitiltani a német nagyvárosokból, de egyúttal azt a célt is elérjék, hogy javuljon a levegő minősége a belvárosokban. Ma kora reggelre, 6 órás maratoni tárgyalás után végre megállapodás született a kormánykoalíció pártjai között egy intézkedéscsomagról, aminek a részleteit valamikor nap közben hozzák majd nyilvánosságra.A megállapodás nagy megkönnyebbülést jelenthet 11,2 millió dízelautó tulajdonosának, ennyi olyan jármű van ugyanis Németországban, amelyet elviekben érint a megállapodás, a gyakorlatban azonban jóval kevesebb autóra vonatkozik, a korábban kiszivárgott hírek alapján ugyanis csak azok a tulajdonosok kerülhetnek bele a programba, akik olyan városokban vagy városok vonzáskörzetében laknak, ahol jóval a határérték feletti a nitrogén-oxid terhelés.A német kormány azt szeretné elérni, hogy az autógyártók komoly kedvezményeket nyújtsanak új dízeles vagy benzines autók vásárlásához, vagyis a régebbi dízeles autók lecserélésében látják a megoldást, mivel a régi autók átalakítása költséges, ráadásul az egyeztetések során az is kiderült, hogy az autógyártók nem állnák a teljes számlát, vagyis az autótulajdonosoknak és/vagy az államnak is terhet jelentene a 3000-3500 eurós átalakítás. Bár a részletek egyelőre nem ismertek, a DPA hírügynökség úgy tudja, hogy az adófizetőket is bevonnák a probléma rendezésébe.Bár az egyeztetésekbe csak a német autógyártókat vonták be, más gyártókat is érint a probléma, a megállapodás hírére elsőként a Renault reagált, modelltől függően 2000-10000 euró kedvezményt adnának, ha régebbi dízeles autó helyett a tulajdonos új autót választ.(Bild)