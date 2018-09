Véleményt mondtak az elemzők az új iPhone-okról

Az elemzők így kommentálták a bemutatót:

elemzője szerint a magasabb árak, a nagyobb tárhely és a dual SIM pozitív meglepetést jelentett. Az iPhone Xr csak október végétől érhető el, ami kicsit későbbi, mint amire számított az elemző, de véleménye szerint ez nem befolyásolja majd a keresletet. Megemelte a részvényekre vonatkozó célárát és azt javasolja, hogy vegyünk bele a részvénybe, ha esik az árfolyam a bemutató utáni napokban.Azelemzője szerint az új telefonok nem eredményeznek majd különösebben nagy növekedést az érett okostelefon-piacon, a három készülékből az Xr lesz az, amit a legnagyobb volumenben adhatnak el annak ellenére, hogy később lesz csak megvásárolható.szakértője szerint az Apple megint újradefiniálta a felső kategóriás okostelefonok piacát. Számításai szerint az iPhone Xs-nek köszönhetően jövőre 800-830 dollár közé emelkedhet az Apple-nél az okostelefonok átlagos értékesítési ára, szemben az elemzői konszenzusokban szereplő 757 dollárral. Az értékesítési volumen stagnálhat vagy csökkenhet jövőre és a telefonok lecserélésre későbbre tolódhat.elemzője szerint az új sorozat nagyobb választási lehetőséget kínál, ami miatt növekedhet az értékesítési volumen és az átlagár is. A felmérések szerint sok iPhone-tulajdonos azért nem váltott az iPhone X-re tavaly, mert túl drága volt, de nekik most ott van lehetőségként az olcsóbb iPhone Xr.Azelemzője hozzátette, hogy az Apple-nél a profitabilitásra és a szolgáltatásokra került a hangsúly a telefonok gyors lecserélése helyett, ami pozitív egy olyan érett piacon, mint az okostelefonok. A bevételek egyszámjegyű ütemben növekedhetnek, akárcsak a profit, miközben az értékesítések stagnálhatnak. Lát potenciált az új, EKG-val felszerelt okosórában is, amit szintén tegnap mutatott be az Apple. A fitnesz-óra helyett az életmentő eszközök felé pozícionálja a készüléket az Apple, ennek köszönhetően 20-25 százalékos növekedést vár a volumenben az elemző.elemzője szintén azt emeli ki, hogy az új modellek emelhetik az átlagos értékesítési árat.