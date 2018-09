Velence megelégelte a turistaáradatot, most már szinte mindenért büntetnek

Velence eddig is küzdött a városba érkező turisták nagy száma ellen és az elmúlt időszak folyamán több intézkedéssel próbálta meg hivatalos keretek közé szorítani a turisták tömegét. Tavaly Velence már csak egy közeli iparvárosban engedélyezte a nagyméretű óceánjáró hajók kikötését, míg a városban mindemellett megkezdték a helyi lakosság és a turistaforgalom szétválasztását is, amely lépéssel a városvezetés Velence élhetőségének fenntartása mellett a közbiztonságot is javítani kívánta. Velence mindemellett kampányt is indított, emlékeztetve a turistákat, hogy a város területén milyen szabályok vonatkoznak rájuk.Velence azonban további intézkedésekről határozhat, és hamarosan igen súlyos büntetéseket kockáztat az a turista, aki az előírt helyeken kívül máshová is leülne. Bár a Szent Márk téren már eddig is tilos volt csak úgy leülnie a turistáknak, ha a város októberben elfogadja Velence polgármesterének előterjesztését, a Velencébe látogatóknak érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a szabályokat, ha nem szeretnék, hogy a nyaralás költségei a város által kiszabott extra büntetésekkel egészüljenek ki.A padokon való fekvést vagy a kempingezést már 50 eurós büntetéssel is megúszhatja a szabálytalankodó, a biciklizéssel 100 euró-, míg a galambok etetésével viszont akár 200 euró is lehet a büntetés mértéke. Új és fontos változást jelentene, hogy a kijelölt helyeken kívül leülő turista szintén büntetést kockáztatna majd. Az ülés mellett az állás sem megengedett, az a turista, aki huzamosabb ideig egyhelyben álldogál vagy állva egy kávézón kívül ételt vagy italt fogyaszt, szintén 200 eurós büntetést kockáztat.A Szent Márk téren leülőkre szintén 200 eurós büntetés vonatkozik, az utcákon és a járműveken fürdőruhában mutatkozó turisták számára 200 eurós a büntetés, míg a város vizeiben úszókat, beleértve a szökőkútban megmártózókat 450 euróra büntethetik a hatóságok.