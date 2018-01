Vérengzés a kriptopiacon: mélyrepülésben a bitcoin

Miután a dél-koreai igazságügyi minisztérium által felállított munkacsoportot már a napokban előrukkolhat egy törvényjavaslattal, hogy hogyan szabályozzák a kriptodevizák kereskedését, addig Kínában is zajlanak az események, ugyanis Peking le fogja tiltani a webes hozzáférést azokhoz az offshore és onshore kriptotőzsdékhez, melyek Kínában toboroznak ügyfeleket. A hírek szerint azok a cégek is célkeresztbe kerülnek, amelyek klíringszolgáltatást, forgalomba hozatali szolgáltatást nyújtanak, vagy fizetési megbízásokat teljesítenek decentralizált kereskedéssel foglalkozó cégeknek.Persze azt azért érdemes megemlíteni, hogy a legtöbb nyugat-európai országban (Svájcban például elismerik, mint befektetést) valamiféle szabályozói környezetet próbálnak kialakítani a kriptodevizák körül (ami teljesen érthető), míg Ázsiában a jellemzőbb, hogy a teljes bezárás mellett döntenek. Persze valahol ez is érthető, ugyanis például Dél-Koreában már-már annyira elharapódzott a dolog, hogy a fiatalok jelentős hányada gyakorlatilag minden pénzét kriptobefektetésekben tartja, így valószínűleg a kormány attól tart, hogy a fiatalok akár minden pénzüket elbukhatják.Mindezek hatására gyakorlatilag mindent ütnek a befektetők, ami érnek, a bitcoin ára a decemberi 20 ezer dollár környéki csúcshoz képest már több mint 35 százalékot esett, de az ether is csak az elmúlt 24 órában 15 százalékot, a ripple 23 százalékot, a bitcoin cash pedig közel 19 százalékot esett.

Kép forrása: coinmarketcap