Vérengzés a kriptopiacon

Hatalmas mozgásokat láthattunk az elmúlt hetekben a bitcoin árfolyamában, a szuperpénz értéke a november eleji 6750 dollárról múlt vasárnapra egészen 20 ezer dollárig szárnyalt, majd hétfőn beindult egy eladási hullám, ami csütörtökre jelentősen felgyorsult, csak az elmúlt 24 órában 18 százalékot esett a bitcoin,

A nagyobb kriptopénzek közül egyedül az ötödik évfordulóját ünneplő ripple tart ki, mely értéke az elmúlt 2 napban 40 százalékot emelkedett, az idén pedig több mint 16 ezer százalékot (!).

Ami a többi kriptodevizát illeti, az ether 20,5 százalékkal 650 dollárrig, míg a bitcoin cash 33 százalékkal 2 377 dollárig esett. Persze azért érdemes megemlíteni, hogy még így is csak az idén az ether árfolyama 8 ezer, míg a bitcoin cash árfolyama 580 százalékot emelkedett.A 2012-ben alapított Ripple is egy decentralizált tranzakciós rendszert működtet, melynek lényege, hogy az ehhez csatlakozó bankokat direktben kötik össze az akár nemzetközi átutalások végrehajtásához. A köztes elszámolóházak, levelezőbankok és más szereplők elhagyása miatt olcsóbb, gyors nemzetközi átutalásokat tesznek lehetővé, az értéktranszferhez pedig egy kriptovalutát (XRP) használnak. Az UniCredit, a UBS, a Santander mellett több másik nagybank is használja már a Ripple szolgáltatását.

Ilyenkor még érdemes figyelni a nagytulajdonosok reakcióit - ugyanis 1000 ember kezében van a bitcoinok 40 százaléka -, amiből azt látni, nem hogy pánikolnának, de jellemzően inkább továbbra is veszik a legnagyobb piaci kapitalizációjú kriptopénzt.

Szélesebb tömegek kereskedhetnek bitcoinnal

December 10-én a CBOE-n, majd egy héttel később a CME is elindította a saját határidős termékét a bitcoinra, ahol szintén estek a jegyzések, a CME a 2018 januárjában lejáró kontraktusok 13 490, míg a CBOE hasonló lejáratú kontraktusai 13 392 dolláron forognak.A derivatívon keresztül még szélesebb tömegek jutnak hozzá a bitcoinhoz, ami azt is jelenti, hogy nem csak a bitcoin emelkedésére fogadó befektetők, de az árfolyamesésre játszó shortosok is jóval egyszerűbben megtehetik majd a tétjeiket, mint eddig. A folytatás pedig a befektetők még szélesebb tömegét hozhatja be a bitcoin piacára. A Nasdaq-on jövő év elején indulhat meg a kereskedés a határidős bitcoin termékekkel.