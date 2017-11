Vérengzés volt a kriptopénzek piacán

A bitcoin tegnap gyakorlatilag minden nehézség nélkül átütötte a 10 ezer dolláros szintet, sőt, ott meg sem állt, és egészen 11 400 dollárig szárnyalt az árfolyam. Viszont a késő esti órákban sokan zsebre tehették a profitot, mivel egy 9300 dolláros lokális napon belüli mélypont után most 9800 dolláron forog a kriptopénz.

A bitcoin kistestvére, az ether hatalmas ralin van túl, a november eleji 300 dollár körüli szintekről tegnap estére egészen 500 dollárig menetelt a kriptopénz. A korrekció azonban a második legnagyobb piaci kapitalizációjú digitális valutát sem kímélte, az 518 dolláros csúcsról egészen 403 dollárig leszúrt az árfolyam, ami 23 százalékos esésnek felelt meg. Azóta 430 dollár környékén mozognak a jegyzések.

A bitcoin "riválisa", bitcoin cash árfolyamában is heves mozgásokat láthattunk, 1600 dollárról egészen 1100-ig esett az árfolyam, jelenleg pedig 1300 dollár környékén áll a harmadik legnagyobb piaci kapitalizációjú kriptopénz. Egyébként ennél már jóval magasabban is állt az árfolyam, november közepén 3000 dollár fölött is álltak a jegyzések.

A ripple - mely a bankok közötti pénztranszferre valósít meg konzorcium blokklánc megoldást - árfolyama is 22 százalékot esett az éjjel, de ez ellentétben a bitcoinnnal és az etherrel továbbra is a padlót nyaldossa.

