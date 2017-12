Veszélyben a Richter egyik legfontosabb készítménye (2)

Rossz hír a Richternek

Mi lesz most?

Legrosszabb esetben a bizottság felfüggeszti a készítmény értékesítését, ami magától értetődően hatalmas érvágás lenne a Richternek

Előfordulhat, hogy megkapja az engedélyeket, azonban forgalmazását feltételekhez kötik

A vállalat szempontjából pedig a legjobb kimenetel az lenne, nem találnak semmi összefüggést, és minden marad a régiben

Mit mond a Richter?

Mit gondolnak az elemzők?

Árfolyamhatás

Rossz hírt kapott a Richter, ugyanis az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bizottsága úgy határozott, hogy vizsgálatot indít a Richter egyik zászlóshajójával, az Esmyával kapcsolatban miután a hírek szerint négy, a készítménnyel kezelt betegnél is akut májgyulladást fedeztek fel, hármuknál pedig májátültetésre volt szükség - írja a Világgazdaság Ha vizsgálatok összefüggést állapítanának meg a károsodosások, és a készítmény között az hatalmas érvágással járna a Richternek, ugyanis az Esmya értékesítéséből az idén 85 millió eurót (26,6 milliárd forint) vár a cég, ami a teljes árbevétel kevesebb, mint 10 százalákát jelenti.Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bizottság decemberi 1-i döntése alapján vizsgálat indul, aminek elso lépcsofokaként a PRAC (Farmakovigilancia Kockázatértékelési Bizottság) azt fogja megvizsgálni, hogy van -e összefüggés az Esmya és a májkárosodások között. Következo lépésként a PRAC (várhatóan már 2018 márciusában) eloterjeszti a vizsgálat eredményét a CHMP-nek (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága), mely azt továbbterjeszti azt az EMA-nak. Azonban itt az elmondható, hogy a PRAC és a CHMP döntése a mérvadó, az Európai Gyógyszerügynökség döntése már csupán formalitás lesz. Az EMA honlapján részletesen le van írva , hogy mi lehet a vizsgálatok eredménye, ami alapján több forgatókönyv is elképzelhető:Megkérdezésünkre megerősítették, hogy 4 esetben valóban májkárosodást diagnosztizálak az Esmyát használó páciensek között, azonban kiemelték, hogy Európa-szerte több mint 600 ezren szedik a készítményt, és a klinikai vizsgálatok során nem derült fény arra, hogy májkárosodást okozna az Esmya, így az is elképzelhető, hogy más gyógyszerek egyidejű használata, vagy vírusfertőzés okozta a károsodást. Továbbá azt is kiemelték, hogy ezekben az esetekben egy standard eljárásról van szó, és természetesen mindenben együttműködnek a hatóságokkal annak érdekében, hogy a vizsgálatok a lehető leghamarabb lezáródjanak.Azt egyelőre nem tudták kommentálni, hogy az FDA (USA Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala) vizsgálata fog-e csúszni emiatt a jövőben.Kiss Mónika, azvezető elemzője szerint a piac reakciója normálisnak mondható a jelen körülmények között, hiszen vizsgálat indult a Richter egyik zászlóshajója ellen. Elmondása szerint azonban az kissé mérsékli a híreket, hogy egy 4 éve forgalomba lévő termékről van szó, továbbá, hogy a 670 ezer páciens közül csupán 4 esetben fedeztek fel károsodást. Persze ez nem menti fel a Richtert, de az alacsony mintaszám több kérdést is felvet. Azt még hozzátette, hogy a vizsgálat eredményéig várakozásra rendezkednek be, így a célárukon sem változtatnak.elemzője szerint egyelőre még nem kell temetni a Richtert, de azt azért hozzátették, hogy még pozitív végkimentel esetén is ronthatja az incides a Richter számait, ugyanis sok páciens fejében elültetheti a gondolatot, hogy gond lehet a készítménnyel, így inkább más terméket választanak. Hosszú távon az amerikai piac a nagyobb kérdés, hiszen az FDA döntése jelentősen függhet a mostani vizsgálattól, a tengerentúli piac pedig kiemelten fontos, ugyanis az Esmya Európában csak 2020-ig élvez szabadalmi védettséget, onnantól bárki szabadon másolhatja a készítményt. A KBC sem változtat a jelenlegi 7750 forintos célárán, amely közel 20 százalékkal magasabb, mint a jelenlegi árfolyam.A hírekre egészen -6,5 százalékig ütötték a papírokat, azóta csak minimálisan javult a kép, jelenleg 5 százalékos mínuszban áll az árfolyam.