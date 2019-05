Veszélyes terméket hív vissza a Lidl

Azonosítószám: IAN 304083

Modellszám: HG04414

Verziószám: 11/2018

A lap szerint veszélyes lehet a a Lidl-boltokban kapható Playtive junior fából készült játékelefánt. Meglazulhat a kerekek rögzítése, és apró részek válhatnak le a játékról, amelyeket a gyermekek lenyelhetnek. A cég visszahívta a terméket.A játékelefánt paraméterei:A Lidl tájékoztatása szerint a játékelefánt 2019. április 4. és 2019. május 15. között volt kapható. A cég azt kéri az érintett vásárlóktól, hogy ne használják a terméket és vigyék vissza bármelyik Lidl-üzletbe, ahol blokk nélkül is átveszik, a vételárat pedig visszafizetik. Azt is közölte a boltlánc, hogy a mostani termékvisszahívás kizárólag a fenti azonosítókkal rendelkező játékot érinti, a "Playtive junior" márka többi termékeire illetve más fa játékokra a visszahívás nem vonatkozik. A Lidl a termék gyártója nevében is elnézést kért a vásárlóktól a kellemetlenségért.