Veszteséges lett a Lufthansa

Az első negyedév szezonálisan a leggyengébb a légitársaságoknál, az üzemanyagköltségek emelkedése és a túlzott kapacitások miatt azonban az idei első negyedév a szokottnál is rosszabbul sikerült a Lufthansánál. Jóval nagyobb veszteséget könyvelt el a cég, mint egy évvel ezelőtt. Miközben a negyedéves bevétele kismértékben, 3 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi szinthez képest, a működési eredmény szintjén a bázisidőszaki 52 millió eurós veszteség helyett 336 millió eurós vesztesége volt.A veszteség főként az üzemanyagköltségek emelkedésének és az európai bevételek csökkenésének tudható be. Az üzemanyagot kiszűrve az egy ülésre jutó költségek csökkennek, de ez sem tudta ellentételezni a negatív hatásokat. A működési eredmény csökkenése mellett a magasabb adófizetési kötelezettség és a flottamegújításra költött beruházások is rombolták az eredményeket.Az egyes szegmensek közül az Eurowings könyvelte el a legnagyobb veszteséget, a működési eredménye 256 millió eurós veszteség volt. A hálózatos légitársaságok (amibe például a Swiss, a Lufthansa és az Austrian tartozik) 160 millió eurós veszteséget könyvelt el. A szolgáltatások, mint a logisztika, a catering és a karbantartás nyereséget ért el.A kilátásokon nem változtatott a menedzsment, a bevétel egyszámjegyű ütemben emelkedhet idén, a működési eredményszint pedig 6,5 és 8 százalék között lehet. A kapacitásnövelési terveket némileg visszavágta a cég, míg korábban az Eurowingsnél 2 százalékos kapacitásnövekedéssel számoltak, addig most a szinten tartás a cél. Az üzemanyagköltségek 600 millió euróval növekedhetnek tavalyhoz képest a hálózatos légitársaságoknál, ami 50 millió euróval több, mint a korábbi prognózis.Az árfolyam kismértékben esik a negyedéves eredményekre, 1,6 százalékos mínuszban járnak a papírok.