Vesztett az Uber: taxitársaságként kell kezelni

Döntött az EU

A mai napon kihirdetett ítéletében a Bíróság kimondja, hogy az olyan szolgáltatást, melynek célja egy okostelefonos alkalmazás segítségével a saját gépjárművüket használó, nem hivatásos sofőrök és a városon belüli helyváltoztatást igénylő személyek díjazás ellenében történő összekapcsolása, úgy kell tekinteni, hogy az elválaszthatatlanul kapcsolódik egy közlekedési szolgáltatáshoz, és ennélfogva "a közlekedés területén nyújtott szolgáltatásnak" minősül az uniós jog értelmében. Az ilyen szolgáltatás ennélfogva ki van zárva az általános értelemben vett szolgáltatásnyújtás szabadságának, valamint a belső piaci szolgáltatásokról, illetve az elektronikus kereskedelemről szóló irányelveknek a hatálya alól. Következésképpen az uniós jog jelenlegi állása szerint a tagállamok feladata az EU működéséről szóló szerződés általános szabályaival összhangban az ilyen szolgáltatások nyújtásának feltételeit szabályozni.

A döntés nem fog nagy változást hozni a legtöbb Európai Uniós országban, ahol már most a személyszállítási törvények alatt működünk.

Vesztett az Uber

De az európai kormányzatok azzal érveltek, hogy az amerikai céget valójában taxis társaságként kellene kezelni és az európai személyszállítási szabályozásnak vonatkoznia kell rá.

Az előzmények

Az Uber tavaly nyáron vonult ki Magyarországról. 2016 júniusában ment át a parlamenten az a törvény, amely alapján a hatóságok 365 napon keresztül blokkolhatják a jogellenesen működő személyszállító cégek alkalmazását, ha nem hagynak fel a tevékenységgel. Kormányrendeletben határozták meg, hogy a személyszállító cégeknek diszpécserszolgálatot kell fenntartaniuk, és mivel az Uber ennek nem felelt meg, így ellehetetlenítették a tevékenységét. Ha IT-szolgáltatónak minősülne az Uber, akkor ez a szabályozás nem vonatkozna rá.

Mi lesz most?

- áll a közleményben.Az Uber szóvivője a döntés kapcsán elmondta, hogyRégóta ment a vita, hogy az Uber melyik szektorba tartozik. A cég saját magát információs technológiai szolgáltatónak tartja, amely alkalmazásával összeköti az utazni vágyókat és a sofőröket. Azzal, hogy digitális cégként volt besorolva, elkerülhette a nemzeti szabályozásokat, amelyek a személyszállítási vállalatokra vonatkozik.Az Európai Bíróság döntése pedig azt jelenti, hogy ebben a kérdésben az Uber vesztett, vagyis mind a 28 EU-s államban alá kell vetnie magát a taxitársaságokra vonatkozó szabályozásnak.A mai döntés előzménye, hogy 2014-ben Barcelona taxisainak szakmai szervezete keresetet terjesztett Barcelona 3. számú kereskedelmi bírósága elé, azt kérve, hogy e bíróság állapítsa meg, hogy az Uber Systems Spain, az Uber Technologies Inc.-hez kapcsolódó társaság (a továbbiakban együtt: Uber), tevékenysége megtévesztő gyakorlatnak és tisztességtelen versenymagatartásnak minősül. Sem az Uber Systems Spain, sem az érintett gépjárművek nem hivatásos sofőrjei nem rendelkeznek a barcelonai városi taxirendelet által előírt engedélyekkel és hatósági engedélyekkel. Annak vizsgálata végett, hogy az Uber magatartása tisztességtelennek minősíthető-e, és sérti-e a spanyol versenyszabályokat, a barcelonai bíróság szükségesnek találta annak vizsgálatát, hogy az Ubernek kell-e vagy sem előzetes hatósági engedéllyel rendelkeznie. Ennek érdekében meg kellett határozni, hogy az e társaság által nyújtott szolgáltatások közlekedési szolgáltatásoknak, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásoknak, vagy e két szolgáltatástípus keverékének tekintendőek e. Az elfogadott minősítés ugyanis annak lehetőségétől függ, hogy előírható-e az Uber számára az előzetes hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége.A döntés az EU tagállamokban kivétel nélkül mindenhol érvényes, de a személyszállító fuvarozókra vonatkozó konkrét szabályok tagállami, de akár városi szinten is különböznek. Az Uber versenyelőnye minimálisra csökken, hiszen a taxi szolgáltatókkal azonos szabályoknak, engedélyezési eljárásoknak és biztosítéki követelményeknek kell megfelelnie. Budapesten ez a fix fuvardíj mellett, a kötelező vizsgákat, az autókra vonatkozó minőségi előírásokat és az kötelező sárga szín alkalmazást is jelenti, de a cég versenyelőnye azokban az országokban is minimálisra csökken, ahol nem ennyire szigorú a szabályozás. Az Uber az ítélet után sokhelyütt döntési helyzetbe kerül, nem kizárt, hogy további országokban is visszavonulót fújnak. - Értékeli az ítéletet a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda ügyvédje.