Viktor miatt van ilyen jó idő

Mindennek van ára

csak hivatalosan elismert keresztnév választható

vezetéknév vagy cégnév nem adható a légköri képződményeknek

figyelni kell a nemekre is: páros években a magas légnyomású területeknek férfi, az alacsony légnyomásúaknak pedig női neveket lehet adni

A magas nyomású légköri képződmények névadásának ára 299 euró, az alacsonyaké 199 euró, plusz áfa, ami Németországban 19 százalék.

Viktor miatt van minden

aminek a neve Viktor.

1954 óta nevezi el a berlini meteorológiai intézet ( Institut für Meteorologie der FU Berlin ) azokat a magas és alacsony nyomású légköri képződményeknek, amelyek a kelet-európai időjárást alapvetően befolyásolják. Ezeket a neveket aztán az időjárási szolgálatok és a különböző médiumok is átveszik, a németországi időjárás-jelentésekben rendszeresen lehet találkozni keresztnevekkel ellátott meteorológiai jelenségekkel.Az elnevezéseket azonban meg is lehet vásárolni, a berlini meteorológiai intézetnél ugyanis bárki lehet keresztszülője egy ciklonnak (alacsony nyomású légközpont) vagy anticiklonnak (magas nyomású területeket)A névválasztásnál a következő szabályokat kell figyelembe venni:Hogy miért kerül többe a magas mint az alacsony? Egyrészt azért, mert a magas nyomású légköri képződmények élettartama lényegesen hosszabb, vagyis hosszabb ideig alakítják időjárásunkat, többször jelenik meg a név a tévében, újságokban stb., másrészt az anticiklon általában szárazabb, naposabb idővel jellemezhető, mivel a belsejében a kifelé távozó levegő helyére a magasból érkezik az utánpótlás, vagyis az anticiklon belsejében szárító, ezért felhőoszlató hatású leszálló légmozgások alakulnak ki, vagyis az anticiklon jó időt hoz, ki ne adná szívesebben a nevét egy ilyen légköri képződménynek, ezért is a magasabb ár. Évente egyébként átlagosan 50-60 anticiklonnak és nagyjából 150 ciklonnak adnak nevet.A 2-300 euró +áfáért egyébként a névadók okiratot kapnak, amiben az általuk kiválasztott légköri képződmény életéről lehet olvasni, a ciklon vagy anticiklon születésétől egészen a szomorú végig, a dokumentumhoz pedig a képződmény kialakulásáról egy radarfelvételt is csatolnak.Az elmúlt hetekben Európa szerte az átlagosnál melegebb, és jóval szárazabb az időjárás, elég csak ha az európai folyók, például a Duna vízállására gondolni, ráadásul a következő napok sem ígérnek sok csapadékot, annak ellenére, hogy változékonyabbá, felhősebbé válik az időjárás. Az elmúlt napokban egy magas nyomású légköri képződmény az, ami két ciklont is távol tart Közép-Európától,Viktor névadója Viktor Sutormin, aki 299 euró + áfáért megvásárolta ezt a nevet annak az anticiklonnak, amely október elején még az Atlanti-óceán felett tartózkodott.

Forrás: Institut für Meteorologie der FU Berlin

Azóta a magas nyomású légköri képződmény a kontinens belseje felé mozdult, jelenleg tartósan Kelet-Európa felett áll, de egészen Franciaországig elér a hatása. Északról és Délről azonban ciklonok közelednek, amelyek miatt a skandináv országokban és a Földközi-tenger partvidékén is csapadékosabbá válik az idő. Európa belsejében is várható csapadék, azonban annak mértéke alacsony lesz.

Forrás: wetter.net

Egyébként szeptember közepe óta már a 2019-es légköri képződmények nevei is megvásárolhatók, néhány szabad ciklon és anticiklon van még