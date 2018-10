Világgazdaság: mégsem adja el brókercégét a KBC

Szeptember elején a K&H Bank vezérigazgatója, David Moucheron a Portfolio kérdésére elmondta , hogy a corporate finance, a letétkezelés és a lakosság számára végzett brókeri szolgáltatások közül korábbi bejelentésüknek megfelelően előbbi kettőt integrálják a bankba a KBC magyarországi brókercégéből, az utóbbiról viszont még nincs végleges döntés.A KBC Securities brókercéget és ügyfélállományát az Equilor Befektetési Zrt. és az Erste Befektetési Zrt. is meg szerette volna szerezni, ráadásul a nemrég a magyar tőzsdén tagságot szerzett cseh Patriát is az érdeklődők közé sorolták, a cseh brókercég célja az, hogy az egik legfontosabb szereplő legyen a BÉT-en, ehhez pedig logikus lépés lenne, ha egy jelentősebb ügyfélállományt is szerezne, például a KBC ügyfélállományát.A Világgazdaság azonban úgy tudja, hogy nem adja el a KBC Securities Magyarország ügyfélállományát a KBC, hanem azt is a K&H Bankba integrálják, a döntésről a K&H értesítette az érintett munkavállalókat, de a potenciális vevőket állítólag csak szóban tájékoztatták.A Világgazdaság hétfőn megkereste az anyavállalatot, a belga KBC-t, de eddig nem kaptak választ.