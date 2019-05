Villamosítottak egy német autópályát - Pénzkidobás vagy ez a jövő közlekedése?

Ma adták át azt a villamos felsővezetéket a németországi A5-ös autópályán, amelyet 14,6 millió euró (~4,7 milliárd forint) beruházással valósítottak meg, és amely arra alkalmas, hogy speciális, hibrid vagy elektromos teherautók akkumulátorait töltsék fel a segítségével menet közben. A most induló és 2022 végéig tartó tesztüzemben 5 fuvarozó cég teherautói közlekednek majd a hesseni autópálya speciális szakaszán, és gyűjtik a tapasztalatokat ahhoz, hogy a jövőben Németország szerte megjelenjen az új technológia.

Az autópályaszakasz hossza 5 kilométer, az A5-ös autópályán, Langen/Mörfelden és Weiterstadt között

Összesen 229 tartóoszlop, ebből 112 a frankfurti, 111 a darmstadti irányba, 6 oszlop az autópályaszakasz két sávja között

Átlagos napi átmenő forgalom az autópályaszakaszon: 135 ezer, ebből 14 ezer teherautó

Teljes költség 14,6 millió euró, amelyet a német környezetvédelmi minisztérium állt

A villamosított autópálya számokban:

a jövőben a mostaninál is több áru szállítására lesz szükség, amit már nem lehetséges kizárólag vasúton eljuttatni

több szállítási modellt is érdemes tesztelni, hogy kiderüljön, melyik lesz a legjobb megoldás a közúti fuvarozásban a jövőben

a következő évtizedekben gyorsan terjed majd az elektromos járművekkel végzett fuvarozás, a töltőhálózat kiépítését pedig már idejében el kell kezdeni.

A rendszer úgy működik, hogy ha az adott autópályaszakaszon közlekedő teherautók menet közben a szenzoraik segítségével azt érzékelik, hogy villamos felsővezeték húzódik felettük, akkor a teherautók tetejére szerelt áramszedővel dokkolnak a felsővezetékre, és szintén menet közben töltik a teherautó akkumulátorait, ehhez lassítania sem kell a kamionoknak. A felsővezetékszakasz elhagyása után a járművek a feltöltött akkumulátorok segítségével akár tisztán elektromosan is tovább haladhatnak, hogy milyen távol, azt az Elisa-nak keresztelt projekt tesztüzemében tapasztalják majd ki azok a fuvarozó cégek, amelyek részt vesznek a tesztelésben. Folyamatos elektromos üzemben való haladáshoz tehát nem kell, hogy a teljes, közel 13 ezer kilométer hosszú német autópályahálózat villamosítva legyen, a környezetvédelmi minisztérium szerint 1000 kilométer hosszan kellene kiépíteni a rendszert. A hálózatot nem csak tisztán elektromos, hanem különböző hibrid (dízel/elektromos, benzin/elektromos, biodízel/elektromos stb.) vagy üzemanyagcellás járművek is használhatják.A hesseni nem az egyetlen németországi projekt, két másik szakaszon, Schleswig-Holsteinban és Baden-Württembergben is kiépítenek egy-egy tesztszakaszt, összesen 50 millió eurót költ a Német Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium a három projektre.A projekt támogatói (nem meglepő módon például a finanszírozást nyújtó Német Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium) szerint azért van szükség a német utak villamosítására, mert

egy újabb párhuzamos infrastruktúra épül ki a vasút mellett, ahelyett, hogy a több milliárd eurós beruházás helyett a több helyen előregedett vasúti hálózat felújítására költenének

ha el is terjednek az áramszedővel tölthető teherautók, azok csak átmeneti technológát jelentenének

a hálózaton használható hibrid/elektromos teherautók egyelőre még jóval drágábbak, mint a hagyományos, jellemzően dízel járművek

a tesztszakasz közeli települések lakói a tesztek miatt várhatóan megemelkedő teherautóforgalom miatt tiltakoznak

A projektet persze sokan támadják is, az ő érveik a következők:

Svédországban egyébként több hasonló projekt is fut, már 2017 óta zajlanak tesztek hasonló villamosított hálózaton, ott az E16-os úton helyeztek el 6 méter magasságban futó vezetékeket, és speciálisan a projekthez igazított Scania teherautókkal tesztelik a 750 Voltos egyenárammal működő hálózatot.