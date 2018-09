Villantott a Konzum - A menedzsment nagyon optimista (2.)

A Konzumnál lényegében lezajlott a korábban meghirdetett tőkeemelési-sorozat, amelynek köszönhetően érdemben nőtt a cégcsoport árbevétele: 2018 első félévében meghaladta a 11 milliárd forintot, míg egy évvel korábban ez az érték csupán 37,2 millió forint volt. De nem csak az árbevétel ugrott meg látványosan, a Konzum EBITDA-ja közel 2,3 milliárd forint, míg üzemi eredménye 1,76 milliárd forint volt. Az egyszeri tételektől mentes teljes átfogó jövedelem soron viszont csak 2,25 milliárd forintos eredményt ért el a Konzum az első félév során, amely 46 százalékos csökkenést jelentett 2017 azonos időszakához képest.Érdemes kiemelni már az elején a bejelentett és lezárult tőkeemelések hatásait: a társaság saját tőkéje a 2016. december végi 600 millióról 2017 közepére 4,806 milliárd forintra, majd a 2017 végi 40,848 milliárdról 58,319 milliárd forintra növekedett 2018. június 30-ig. Mindehhez még azt is hozzá kel tenni, hogy az első féléves adatokban még nem szerepel a Ligetfürdő Kft. akvizíciójához kapcsolódó, mintegy 10 milliárd forintos tőkeemelés, amely 2018 második félévében 68,356 milliárd forintra növeli majd a Konzum-csoport saját tőkéjét.Fontos hangsúlyozni, hogy a Konzum-csoport az egyszeri tételektől megtisztítva is stabil működési eredményt produkált. Ráadásul a társaság menedzsmentjének várakozásai szerint az EBITDA mutató az elkövetkező két-három évben - akár újabb akvizíciók nélkül is - elérheti az évi 10 milliárd forintot.

Hatalmasat ugrott az árbevétel

A Konzum-csoport több mint 11,3 milliárd forintos árbevételt ért el az első félévben, amely hatalmas növekedést jelentett az egy évvel korábbi 37,2 millió forintos árbevételhez képest. Ennek hátterében természetesen az állt, hogy jelentősen kibővült a cégcsoport tevékenységi köre, míg 2017-ben a bevétele teljes egészében az alapkezelői tevékenységéből származott, addig a tárgyidőszakban már a turisztikai, ingatlan-, tőkepiaci- és biztosítási, valamint vagyonkezelési divízió is segítette az árbevétel növekedését.A bevételek legnagyobb hányada, durván 75 százaléka származott a turisztikai üzletág tevékenységéből, de érdemes azt is megemlíteni, hogy az alapkezelői tevékenységből származó bevételek több mint tízszereződtek. Utóbbi az alapkezelő által irányított alapok számának, valamint az ellátott feladatok növekedésének volt köszönhető.

Nagyságrendekkel nőtt az EBITDA és az üzemi eredmény

Természetesen a cégcsoport méretének növekedésével párhuzamosan megugrottak a működési költségek is. Ezek közül 81, 8 millió forint az anyavállalat költsége, míg 1,54 milliárd forint a turisztikai üzletág, ezen belül elsősorban a Hunguest Hotels Zrt. kiadásait foglalja magába. Az Appeninn-nél 298 millió forint közvetlen és 250 millió forint közvetett költség szerepel a jelentésben.Az eladott áruk beszerzési értéke, valamint az aktivált saját teljesítmények értéke teljes egészében a Hunguest Hotels Zrt.-hez köthető.A személyi jellegű ráfordítások elsősorban a turisztikai üzletágban képviselt jelentős tételt a működési költség elemei között, több mint 3 milliárd forint összeggel. Emellett a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. 103 millió forint és az Appeninn 120 millió forint összegű személyi jellegű ráfordítása volt jelentősebb tétel.

Mindez egyben azt is jelentette, hogy a Konzum-csoport EBITDA-marzsa több mint 20 százalék, üzemi marzsa pedig közel 16 százalék volt 2018 első félévében.

A Konzum-csoport EBITDA-ja közel 2,3 milliárd forint volt 2018 első félévében, míg az előző év azonos időszakában ezen a soron több mint 10 millió forint veszteség keletkezett. A cégcsoport üzemi eredménye 1,76 milliárd forint volt az első félévben, szemben a 2017 első félévi közel 10 millió forintos üzemi szintű veszteséggel.

Érdemes a számok mögé nézni

Az már korábban kiderült, hogy 2018 első félévében csökkent a Konzum-csoport adózás előtti- és nettó eredménye, valamint a teljes átfogó jövedelme 2017 azonos időszakához képest. Ezeknél a soroknál érdemes egy kicsit elidőzni és a számok mögé nézni, hogy mi is történt pontosan.2017 első félévének adózás előtti eredményét ugyanis erőteljesen befolyásolta a Hunguest Hotels Zrt. teljesítménye. Az történt ugyanis, hogy mivel sem az akkori tulajdoni hányad, sem pedig a befolyás mértéke nem volt olyan nagyságrendű, ami a számviteli szabályok szerinti lehetővé tette volna a teljes konszolidációt, a vállalat eredményét tőkemódszerrel vették figyelembe. A kapott értéket pedig a részesedés tőkemódszerrel értékelt vállalatok soron szerepeltették, amely érdemben növelte az adózás előtti eredményt a bázisidőszakban.

Volt még egy tétel, amely jelentősen befolyásolta 2017 első félévének teljes átfogó jövedelmét. A Konzum-csoport ugyanis 30 százalékos részesedéssel rendelkezik a Konzum Management Kft-ben, amely 2017-ben megvásárolta az Opus részvényeinek 14 százalékát. Ebben az évben az Opus-részvények átértékelése valós értéken megtörtént, az Opus-részvénycsomag felértékeléséből származó nyereség pedig az egyéb átfogó jövedelem soron ki lett mutatva.

A 2018-tól kötelezően alkalmazandó IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard viszont új követelményeket vezetett be a pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek besorolásával, értékelésével és értékvesztésével kapcsolatban. A standard értelmében a valós értéken történő értékelés az eredménnyel szemben lett elszámolva, ezért az átértékelésnek már nem volt hatása az egyéb átfogó jövedelemre 2018 első félévében.A Konzum-csoport 2,254 milliárd forintos nettó eredményt és 2,253 milliárd forint teljes átfogó jövedelmet ért el 2018 első félévében, előbbi 14, míg utóbbi 46 százalékos csökkenést jelentett 2017 azonos időszakához képest.

Optimista a menedzsment

Egyrészt úgy látják, hogy a turisztikai iparág sajátosságainak köszönhetően - mely szerint a jövedelem termelés legnagyobb része a harmadik negyedévben realizálódik - a cégcsoport nettó eredménye a második félévében jelentősen meghaladja majd az első félév mutatóját

Másrészt várakozásaik szerint a Konzum EBITDA-ja az elkövetkező két-három évben akár akvizíciók nélkül is elérheti évente a 10 milliárd forintot, elsősorban a Hunguest Hotels és az Appeninn ambiciózus növekedésének köszönhetően

Készpénzállomány - Kötelezettségek

Lényegesebb események a mérleg fordulónap után

A Konzum 2018. június 14-én tartott rendkívüli közgyűlésén született határozattal a közgyűlés elfogadta, hogy a Konzum jelenlegi 25 forintos névértékű "A" sorozatú törzsrészvényeinek szerkezetét módosítja. A módosítás eredményeképpen a részvénytársaság alaptőkéjét - a Konzum által kibocsátott törzsrészvények részvényenkénti névértékének 1/10, azaz egytized részre osztásával - a továbbiakban 292 841 590 darab, egyenként 2,5 forint névértékű törzsrészvény alkotja. A Split-eljárás lezárásának várható időpontja a tőkeemelés-sorozatban keletkezett új részvények forgalomba hozatalát követően lehet esedékes.

2018.augusztus 23-án a Konzum irányítása alatt lévő Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Konzum PE Magántőkealap megállapodást kötött a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt.-vel a tulajdonában lévő 9 775 567 darab Appeninn-törzsrészvény vonatkozásában. A tranzakció zárását követően a Konzum általi befolyás mértéke az Appeninn-ben 33,2 százalékra csökken.

2018. augusztus 27-én és 28-án a korábbi tájékoztatásnak megfelelően a Konzum irányítása alatt lévő Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt KONZUM PE Magántőkealap 233 660 darab 4iG-törzsrészvényt szerzett meg, ezzel a tulajdonában lévő részvény darabszám 661 405 darabra, tulajdoni részesedése 22,75 százalékról 35,18 százalékra emelkedett.

Az előző fejezetben említett Ligetfürdő üzletrész vásárlással kapcsolatosan a Konzum irányítása alatt lévő Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Konzum PE Magántőkealap által teljesítési segédként kifizetett vételárból eredő követelésével tőkét kíván emelni Konzumban, melyre ugyancsak a Split-eljárást követően kerül sor és összetételét tekintve 80 122 000 forint jegyzett tőke emelés mellett 9 986 366 000 forint ázsióval történik majd.

A Konzum 2018. harmadik negyedévében zártkörű tőkeemelésről kíván határozni, mely tőkeemelés eredményeképp a Konzum közvetett befolyást, illetve tulajdont szerez az alábbi eszközökben:

A 2018 első félévi beszámolóban nagyon optimista várakozásokat fogalmazott meg a menedzsment a jövőre vonatkozóan:A készpénz és készpénzjellegű tételek 2,26 milliárd forintot tettek ki 2018 első félévének a végén, amely közel 4 százalékos növekedést jelentett a 2017 végi értékhez képest. A kötelezettségek értéke viszont több mint 74 milliárd forint volt, amely közel 49 milliárd forintos növekedést jelentett a tavaly év végi értékhez képest.A mérleg fordulónap utáni események egy része már a fordulónap előtt elindult, csak még le nem zárult folyamat, másik része pedig teljesen újonnan elindult tranzakció. Ezek közül a leglényegesebbek:

A rali után idén csökkent a Konzum-papírok árfolyama

A 2017-ben produkált eszeveszett ralit követően idén folyamatosan csorgott lefelé a Konzum árfolyama, így év eleje óta több mint 20 százalékot veszítettek a papírok az értékükből, pénteken 2670 forinton zártak a Konzum-részvények.