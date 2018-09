Villantott a Konzum - A menedzsment nagyon optimista

A Konzumnál lényegében lezajlott a korábban meghirdetett tőkeemelési-sorozat, amelynek köszönhetően érdemben nőtt a cégcsoport árbevétele: 2018 első félévében meghaladta a 11 milliárd forintot, míg egy évvel korábban ez az érték csupán 37,2 millió forint volt. De nem csak az árbevétel ugrott meg látványosan, a Konzum EBITDA-ja közel 2,3 milliárd forint, míg üzemi eredménye 1,76 milliárd forint volt. Az egyszeri tételektől mentes teljes átfogó jövedelem soron viszont csak 2,25 milliárd forintos eredményt ért el a Konzum az első félév során, amely 46 százalékos csökkenést jelentett 2017 azonos időszakához képest.Érdemes kiemelni már az elején a bejelentett és lezárult tőkeemelések hatásait: a társaság saját tőkéje a 2016. december végi 600 millióról 2017 közepére 4,806 milliárd forintra, majd a 2017 végi 40,848 milliárdról 58,319 milliárd forintra növekedett 2018. június 30-ig. Mindehhez még azt is hozzá kel tenni, hogy az első féléves adatokban még nem szerepel a Ligetfürdő Kft. akvizíciójához kapcsolódó, mintegy 10 milliárd forintos tőkeemelés, amely 2018 második félévében 68,356 milliárd forintra növeli majd a Konzum-csoport saját tőkéjét.Fontos hangsúlyozni, hogy a Konzum-csoport az egyszeri tételektől megtisztítva is stabil működési eredményt produkált. Ráadásul a társaság menedzsmentjének várakozásai szerint az EBITDA mutató az elkövetkező két-három évben - akár újabb akvizíciók nélkül is - elérheti az évi 10 milliárd forintot.