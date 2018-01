Visszatérhet a tőzsdére a Dell, a hírek szerint vizsgálja a stratégiai lehetőségeit és akár az elsődleges részvénykibocsátás is szóba jöhet. Még januárban összeül a Dell igazgatósága, hogy a növekedést segítő lehetőségeket megvitassák, akvizíciós célpontokat is kiválaszthatnak. A 2016-ban 67 milliárd dollárért megvásárolt adattárolókat kínáló EMC felvásárlása nem váltotta be a befektetők hozzá fűzött reményeit. Nem teljesültek a költségmegtakarítással kapcsolatos célok és a piaci környezet is kedvezőtlenre fordult, ami a profit marzsok esését hozta a társaságnál.Szóba jöhet valamelyik leányvállalat, például a gyors növekedést mutató Pivotal Software eladása vagy a tőzsdére vitele. De a Dell elsődleges részvénykibocsátása is opció lehet, amivel megadnák a lehetőséget a Silver Lake kockázati tőketársaságnak, hogy kiszálljanak a számítógépgyártóból. A Silver Lake volt Michael Dell partnere a Dell kivásárlásában még 2013-ban, most 18 százalékos részesedéssel rendelkeznek a cégben.A Dell a világ harmadik legnagyobb számítógépgyártója most a HP és a Lenovo után, a negyedik negyedévben 16 százalékos részesedése volt a globális értékesítésekből.