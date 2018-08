Visszavágná az autók importvámjait az EU, emelkednek a német autógyártók részvényei

Bár az európai tőzsdék esnek csütörtökön, a német autógyártók részvényei hirtelen nagyot emelkedtek, miután Cecilia Malmström uniós kereskedelmi biztos Brüsszelben ma arról beszélt, hogy az Európai Unió kész visszavágni az ipari termékek, köztük a gépjárművekre vonatkozó vámokat, amennyiben az Egyesült Államok is hasonló intézkedéseket vezetne be.Malmström szerint az EU kész akár nullára csökkenteni az autók imporvámjait, ha az Egyesült Államok is kölcsönös vámcsökkentést alkalmazna, a kereskedelmi biztos szerint mindez kedvező gazdasági hatást gyakorolna az Európai Unióra és az Egyesült Államokra is. A Politico beszámolója mindemellett kiemeli, hogy Malmström kijelentése túlmutatott Donald Trump amerikai elnök és Jean-Claude Juncker bizottsági elnök júliusban elfogadott közös nyilatkozatán, amely csupán a nemautóipari termékekre vonatkozó tarifák és nem vám jellegű akadályok lebontását említette meg.Az EU és az USA előzetes kereskedelmi tárgyalásokat folytat egymással egy potenciális jövőbeli kereskedelmi megállapodás részleteivel kapcsolatban, azonban a felek által a múlt héten folytatott egyeztetések során az Egyesült Államok elutasította azt az uniós felvetést, ami az autóipari kérdéseket is bevonta volna a tárgyalásokba.Az uniós kereskedelmi biztos brüsszeli nyilatkozata után hirtelen nagyot emelkedtek a német autógyártók részvényei, bár nem sokkal később mérséklődött a lendület, a BMW árfolyama azonban 1,4 százalékkal került feljebb.

A bejelentés után a Volkswagen árfolyama 1,5 százalékos emelkedést mutatott, bár a vételi erő később mérséklődőtt, a Volkswagen árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb.

Bár a brüsszeli biztos szavai után a Daimler részvényei több mint 1,5 százalékot emelkedtek, a lendület alábbhagyott és a társaság papírjai 0,6 százalékkal kerültek feljebb.