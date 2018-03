Vizsgálat kezdődik a Facebooknál - Zuhan az árfolyam

Múlt héten már felbukkant a médiában, hogy vizsgálódhat az amerikai hatóság, de akkor az FTC szóvivője nem kommentálta a híreszteléseket, ma erősítették meg. Eközben a német hatóságok is bejelentették, hogy vizsgálatokat kezdeményeznek és múlt héten az Európai Bizottság is kilátásba helyezett egy vizsgálatot. Az amerikai Kongresszus pedig behívta meghallgatásra Mark Zuckerberget az ügy kapcsán pénteken. A vizsgálatok eredményeként egyes vélemények szerint akár több millió dolláros bírsággal is szembenézhet a Facebook.A hírre zuhanni kezdett ma is a Facebook árfolyama, 5 százalékos mínuszban állnak a papírok.Az FTC-vizsgálat mellett a befektetői hangulatnak az sem kedvezett, hogy a hétvégén napvilágot látott felmérések szerint sokkal kevésbé bíznak az emberek a Facebook adatkezelési politikájában, mint a Google-ben, vagy akár a Microsoftban.