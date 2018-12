Vizsgálta a tőzsdére lépést a Bosch

Az elmúlt években már többször megjelent hír azzal kapcsolatban, hogy a világ legnagyobb autóipari beszállító cége, a Robert Bosch tőzsdére menne. Bennfentesektől a Reuters úgy tudja, hogy a német vállalat befektetési bankok bevonásával valóban megvizsgálta egy IPO lehetőségét, de elvetették az ötletet, és egyelőre nem tervez tőzsdei forrásbevonást a Bosch.Az IPO ötlete részben azért merült fel, mert az autóipar következő években várható alapos átalakulása komoly fejlesztéseket kíván meg az autóipari beszállítóktól, így a Boschtól is, az autóipar egyre inkább az elektromos és önvezető járművek felé tolódik el, erre pedig a német cégnek is fel kell készülnie, főként azért, mert a Bosch kitettsége kifejezetten magas a dízeltechnológia felé, miközben az folyamatosan veszít jelentőségéből.A befektetési bankokkal folytatott egyeztetéseken az is felmerült, hogy a Bosch egyes leányvállalatait vigyék tőzsdére, de a cég egyelőre nem gondolkodik IPO-ban.A Robert Boscht 92 százalékos részesedéssel a Bosch alapítvány irányítja, a fennmaradó tulajdoni hányad a Bosch családnál van.