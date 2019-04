Warren Buffett: a nyomtatott újságok napjai meg vannak számlálva

A világ nagyot változott

A hirdetési bevételek visszaesése miatt szenved az egész iparág - mondta el a Yahoo Finance-nek adott interjújában. 2016-ra a nyomtatott újságok hirdetési bevétele a harmadára esett vissza az egy évtizeddel ezelőtti értékről, a Pew Research Center adatai szerint 49 milliárd dollárról 18 milliárd dollárra zuhant.- mondta Warren Buffett. A Berkshire Hathaway vezérigazgatója már a vállalat tavalyi éves rendes közgyűlésén aggodalmát fejezte ki az iparág helyzetével kapcsolatban. A cég médiaipari leányvállalata, a BH Media, amely országszerte rendelkezik lapokkal, kénytelen volt elbocsátásokba kezdeni a csökkenő hirdetési bevételeket látva. Ennek ellenére tavaly még akvizíciót is végrehajtott a Berkshire, megvette a St. Louis Post-Dispatch nevű céget, amely mintegy 30 piacon kínál újságokat és van jelen digitális formában is. Buffett tavaly azt nyilatkozta, hogy ezt nem nagyon érezte meg a Berkshire, mert méltányos áron vette meg őket.Buffett szerint azért nem mindegyik lap fog megszűnni, például a The New York Times, a The Washington Post és a The Wall Street Journal életben maradhat.