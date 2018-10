Wizz Air: nagy változások jönnek a csomagoknál

A diszkont légitársaságoknál nagy súlya van a kiegészítő szolgáltatásoknak a bevételekben, az üzleti modell egyik alapja, hogy az utasok akár nagyon olcsón is repülhetnek, ha nem kérnek plusz szolgáltatásokat. Ha viszont igen, annak elkérik az árát. A Wizz Airnél már kevesebb mint 60 százalékát adták a bevételeknek a jegyértékesítések a legutóbbi negyedévben.

Minden utas felvihet a fedélzetre egy ingyenes kézipoggyászt, legfeljebb 40X30X20 cm méretben (ez nem változik a jelenlegi helyzethez képest)

Az elsőbbségi beszállást vásárló utasok (5 eurótól kezdődik) egy további kézipoggyászt felvihetnek a fedélzetre, legfeljebb 55X40X23 cm méretben (eddig a legolcsóbb, basic jegyet vásárlóknak fel kellett ezt adniuk az utasfelvételi pultnál, bár ezt ingyenesen megtehették, a drágább Wizz Go és a Wizz Plus jegyekkel garantáltan a fedélzetre lehetett vinni a kézipoggyászt és az ár tartalmazott 20 vagy 32 kg-os feladott poggyászt is)

A Wizz Air bevezeti a 10 kg-os feladott poggyászt, 7 eurós induló áron (eddig csak 20 és 32 kg-os feladott poggyászt lehetett választani).

Újabb változásokat vezet be a poggyász-szabályzatán a Wizz Air.és az utasok a feladott és fedélzeti poggyászokat kombinálva több mint 50 féle összeállítást választhatnak egyéni igényeik szerint.A légitársaság azzal indokolja a változtatásokat, hogy évente több mint 10 ezer járatot érint a poggyászhoz kapcsolódó késés. Közben változnak az utazási szokások is, az egyes úti célokon eltöltött idő hossza folyamatosan csökken és a rövidebb utakra kisebb, könnyebb csomaggal repülnek az emberek - áll a Wizz Air közleményében.Az utasok egyharmada vásárolt feladott poggyászt, és hétből átlagosan mindössze egy utas választotta a fedélzetre is felvihető kézipoggyászt - állítja a légitársaság.November elsejétől így lehet szállítani poggyászt a Wizz Airrel:

Forrás: Wizz Air