Záporoznak a gyorsjelentések, itt vannak a legizgalmasabbak

EasyJet

A bevételek növekedéséről számolt be az easyJet a második negyedévre ma közzétett gyorsjelentésében. Az egy ülésre jutó bevételek is nőttek, amit a brit versenytárs, a Monarch Airlines tavalyi csődje segített. A menedzsment megemelte az idei évre vonatkozó várakozásait: korábban 530 és 580 millió font közötti adózás előtti eredményt vártak, most 550-590 millió a prognózis. A gyorsjelentés után közel 1 százalékos pluszban vannak ma a részvények.

Ericsson

Az Ericsson veszteséges negyedévről számolt be mai gyorsjelentésében: az egy évvel ezelőtti 457 millió svéd koronás veszteséghez képest most 1,8 milliárd koronás vesztesége volt a cégnek. Bár az elemzők veszteségre számítottak, ennél jóval kisebb mínuszt jósoltak. A társaságnál a reorganizáció költségei nyomják rá a bélyegüket az eredményre, valamint az, hogy felpörgette a k+f tevékenységeket a vállalat. Az Ericsson árfolyama közel 10 százalékot emelkedett ma.

Novartis

Ma publikálta negyedéves számait a Novartis is. A gyógyszergyártó bevétele 12,24 milliárd dollárról 13,16 milliárd dollárra nőtt, a profitot pedig egy egyszeri tétel növelte: 5,7 milliárd dollárért adta el a GlaxoSmithKline-részesedését. Nettó eredménye 7,77 milliárd dollár lett, az előző év azonos időszakában még 1,98 milliárd dollár volt. A menedzsment megerősítette az idei évre vonatkozó bevételvárakozásait is, a részvények közül 3 százalékot emelkedtek ma.

United Continental

4 százalék feletti emelkedéssel ünnepelték a befektetők a United Continental második negyedéves eredményeit. Az amerikai légitársaság a vártnál magasabb negyedéves profitról számolt be és megemelte az idei évre vonatkozó profitvárakozásait is: a korábbi 7,0-8,5 dolláros egy részvényre jutó eredmény helyett most 7,25-8,751 dolláros EPS-t várnak.

Morgan Stanley

1,3 dolláros egy részvényre jutó eredményről számolt be a Morgan Stanley mai gyorsjelentésében a várt 1,11 dollár helyett, bevételük pedig a várt 10,1 milliárd dollár helyett 10,6 milliárd dollár lett. A Morgan Stanley részvényei 3,8 százalékos pluszban járnak.