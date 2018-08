Záporoznak a hírek, beszakadt a Tesla árfolyama

Musk és a cég más vezetői a jövő héten találkoznak az amerikai értékpapír-felügyelet (SEC) illetékeseivel. Akkor vélhetően megpróbálják majd kimagyarázni, miért nem minősül tiltott piacbefolyásolásnak az, hogy a cégvezető a múlt héten a Twitteren számolt be arról, hogy 420 dolláros árfolyamnál kivezethetik a Teslát a tőzsdéről.

A lap információi szerint a Tesla igazgatóságát aggasztja, hogy Musk különböző gyógyszereket használ, hogy formában tartsa magát. Korábban olyan hírek is megjelentek, hogy a múlt heti tweet kiposztolásakor is valamilyen szerek befolyása alatt állt Musk, ezt azonban tagadták.

A fentiek miatt a New York Times úgy értesült, hogy a Tesla kinevezhet egy "második embert" Musk mellé, aki átvenné tőle néhány napi feladatát.

A cikkben Musk maga is bevallja, hogy az elmúlt egy év a legnehezebb és a legfájdalmasabb volt karrierje során.

A Wall Street Journal értesülései szerint a SEC többek között azt vizsgálja majd, milyen károkat okozott Musk kommunikációja a Tesla-shortosoknak. Például arra is kíváncsiak, hogy a cégvezető milyen információkat osztott meg előzetesen az igazgatósággal.

A New York Times Tesláról szóló cikkének fontosabb megállapításai:A hírek hatására a Tesla-részvények 9%-os mínuszban is jártak a pénteki kereskedésben, jelenleg is 8,5%-kal állnak a csütörtöki záróárfolyamuk alatt 310 dolláron. Ezzel március 27-e óta a legrosszabb napja lehet ma a papírjak, akkor 8,22 százalékot esett egy nap alatt. Mióta Elon Musk az ominózus tweetet kitette, a papír több mint 15%-ot zuhant.