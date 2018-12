Zöld utat kapott a Konzum Opusba történő beolvasztása

Minden napirendi pontot elfogadtak

A Konzum beolvad az Opusba, ezzel a Konzum teljes vagyona az Opusra, mint általános jogutódra száll át. A beolvadás során a jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság az Opus lesz.

A közgyűlés úgy határozott, hogy a beolvadást követően az Opus, mint jogutód társaság változatlan társasági formában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább. A tájékoztatás szerint a közgyűlés előzetesen felmérte, hogy a beolvadásban mely részvényesek nem kívánnak részt venni. Ez alapján megállapították, hogy a jelenlegi ismereteik szerint nincsen olyan részvényes, aki a beolvadásban nem kívánt részt venni.

A közgyűlés úgy határoz, hogy a beolvadás során az egyes vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja: 2018. december hónap 31. lesz.

A közgyűlés a beolvadás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatok elvégzésére az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-t, mint független könyvvizsgálót jelölte ki. Egyben a közgyűlés felhatalmazta az igazgatóságot a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó megbízási szerződés megkötésére.

A közgyűlés továbbá feljogosította az igazgatóságot az átalakulási terv elkészítésére, továbbá a szükséges egyéb - jogszabály által meghatározott vagy a döntéshozó szerv által előírt - okiratok elkészítésére.

Mit jelent mindez a gyakorlatban?

Eszerint tegnap megszületett a támogató döntés a Konzum és az Opus fúziójának elindításáról.

A rendkívüli közgyűlés előzménye

2019-ben az együttes árbevétel meghaladhatja a 200 milliárd forintot

A jogutód társaság menedzsment által becsült kapitalizációja elérheti a 350-400 milliárd forintot

IFRS szerinti konszolidált saját tőkéje meghaladhatja a 320 milliárd forintot

2019 évre tervezett EBITDA-ja pedig a 30 milliárd forintot

Tegnap, az előzetes bejelentésekkel összhangban, rendkívüli közgyűlést tartott a Konzum, amely során a korábban közzétett napirendi pontok kerültek tárgyalásra, majd ezt követően egyhangúan elfogadásra. A most közzétett tájékoztató szerintFekete Péter, a Konzum vezérigazgató-helyettese a vele készített korábbi interjúnkban beszélt arról is, hogy mit jelent majd a gyakorlatban az, ha december 3-án a rendkívüli közgyűlésen minden napirendi pontot elfogadnak majd.A közgyűlési felhatalmazásokkal pedig az igazgatóságok megkezdhetik az egyesülés részletinek kidolgozását. Ezt követi majd március vége előtt egy újabb rendkívüli közgyűlés, ahol az addigi munka eredményeit, illetve javaslatainkat előterjesztik. Ezek jóváhagyását követően indulhat el az a technikai folyamat, amikor is megtörténik a Konzumra vonatkozó törési kérelem benyújtása a BÉT-re, illetve az utolsó kereskedési nap meghatározása és az új Opus-részvények bevezetése. Többek között ezek végrehajtása szükséges ahhoz, hogy eljussanak a fúzió technikai zárásáig.Ahogy arról október közepén írtunk , új időszámítás kezdődik az Opus és a Konzum működésében, miután a társaságok igazgatósága bejelentette, hogy a vállalatok fúziójára készül. A tervezett egyesülés nem csupán a részvényesek szempontjából jelentős, hanem a Budapesti Értéktőzsde fejlődéstörténetében is mindeddig példa nélkül álló.A társaság a döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a fúzió megvalósítása új teret nyithat a vállalatcsoport jelentős volumenű, régiós növekedési terveinek megvalósításához. Az egyesülést követően:A vállalat már akkor kiemelte, hogy az egyesülésről a jogszabályok szerint döntő első közgyűlés tervezett időpontja 2018. év december hó 3. napja.