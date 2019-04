Bedurvultak a klímavédelemért tüntetők Londonban

Az Extinction Rebellion nevű kampánycsoport London legforgalmasabb főútvonalain és hídjain próbálja megbénítani a közlekedést. Aktivistái letáboroztak a Waterloo hídon, a két leghíresebb bevásárlóutca, a Regent Street és az Oxford Street találkozásában lévő Oxford Circus forgalmi csomópontban, valamint a parlament épületegyüttese előtti téren. A Waterloo hídon kedd délután is még hatszáznál több tiltakozó táborozott, az Oxford Circus közepére pedig egy rózsaszínű vitorlás hajót állítottak fel. A tüntetők egy csoportja még hétfőn felmászott a Shell energiaipari óriáscég londoni irodaépületére, amely a híres londoni óriáskerék, a London Eye mögött emelkedik, és több ablakát betörték. A demonstráció London több negyedében jelentős forgalmi fennakadásokat okoz.Az Extinction Rebellion olyan törvényeket követel, amelyek alapján 2025-ig zéróra csökkenne Nagy-Britanniában a globális felmelegedést okozó szennyezőanyagok kibocsátása. A csoport április 29-ig tervezi akciósorozatának folytatását.A brit üzleti, energiaügyi és iparstratégiai minisztérium szóvivője a BBC-nek küldött keddi nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a kormány megérti és osztja az éghajlatváltozás elleni fellépésért küzdők "szenvedélyes elkötelezettségét". A minisztériumi szóvivő hozzátette: a kormány célja is az, hogy a brit gazdaság nettó károsanyag-kibocsátása zéróra csökkenjen, és ennek elérése érdekében független környezetvédelmi szakértők bevonásával már folynak is az egyeztetések. A tárca adatai szerint Nagy-Britanniában 1990 óta 44 százalékkal csökkent a károsanyag-kibocsátás.