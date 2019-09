Budapesten már pokoli a hőség - Megdöbbentő ábrákon a valóság

Bár 1901 óta az időjárás évről évre változott, a hőmérséklet emelkedő trendet mutat.- mutat rá a KSH fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tanulmánya. (Megjegyezzük, ha a lineárisnál jobban illeszkedő trendvonalat illesztenénk az adatokra, akkor az 1,5°C-nál is nagyobb melegedést láthatnánk, hiszen az utóbbi két évtizedben ugrott nagyot a középhőmérséklet.)

A fővárosban a2007-ben mérték (40,1°C). A változékonyság ellenére az általános hőmérsékletemelkedés az utóbbi mintegy 30 évben egyértelműen kimutatható, ahogy azt azalakulása is jelzi.Mindeközben a csapadék mennyisége évről évre ingadozik, a legcsapadékosabb években akár háromszor annyi is eshet, mint a legszárazabbakban. Budapesten 1901-2018 között 1937-ben mérték a legnagyobb (988 milliméter), 2011-ben a legkisebb (291 milliméter) csapadékmennyiséget, a fővárosban az éves csapadék hosszú távú idősora csökkenést jelez.

A felszíni átlagos középhőmérsékleti adatokból származó információkat a hőmérsékleti szélsőértékek (hőség- és fagyos napok), illetve az időbeli terjedelem (pl. hőhullámok) vizsgálata egészíti ki.a hőhullámmal érintett napok száma 2015-ben 42 volt, az 1901 óta mért adatok alapján rekordnak tekinthető.

Hőségnap alatt azokat a napokat érti a KSH, amikor a napi maximumhőmérséklet meghaladja a 30°C-ot. A fagyos napként való megjelölés feltétele, hogy a napi minimum hőmérséklet 0°C alatt legyen. Hőhullámmal érintett napokról akkor beszélünk, ha a napi középhőmérséklet meghaladja a 25°C-ot.

A hőségnapoknál hasonló a helyzet, mint a középhőmérsékletnél: itt is az utóbbi két-három évtizedben látunk több magasabb számot. Vagyis, ha az utóbbi 20-30 év adataira illesztenénk a trendet, akkor a trendvonal végpontja is magasabban lenne a most látottnál. Fontos kiemelni, hogy a 2018-as évben a hőségnapok száma már meghaladta a fagyos napok számát, ilyenből csak néhány volt az elmúlt több mint 100 évben.A hőhullámmal érintett napok száma jelentős ingadozás mellett az utóbbi évtizedekben egyértelműen és jelentősen emelkedik: