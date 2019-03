Klímaváltozás: már a vállalatok is aggódnak

Egyre jobban éleződik a konfliktus a klímaváltozást ignoráló államfők és a változás élére álló vállalatvezetők és a fiatalabb generációk között. A decemberi krakkói klímacsúcson több vállalat első számú vezetője is vállalást tett saját kibocsátásának csökkentésére. Egyre több jel mutat arra, hogy a fenntartható üzleti magatartást pozitívan díjazzák a befektetők, valamint a tehetséges fiatal munkavállalók és a fogyasztók, vagyis üzletileg is megéri jövőorientáltan, köztudatosan vezetni vállalkozásunkat

A konferencián az ENSZ klímapolitikai tanácsadó testülete bemutatta azt a tanulmányt, amely szerint gyors és hathatós közbeavatkozás nélkül az 1,5 fokos felmelegedés már 11 éven belül bekövetkezhet.

A minden évben megrendezett konferencia eddigi legnagyobb eredménye a 21. összejövetelen, 195 ország részvételével aláírt Párizsi Klímaegyezmény volt, ám ebből azóta kihátrált az Egyesült Államok és néhány olajtermelő ország, ami nagymértékben rontotta az egyezmény sikerébe vetett bizalmat. Az akkori célkitűzés, vagyis a globális felmelegedés 2 Celsius fok alatt tartása érdekében hozott intézkedések mindazonáltal maradtak, és az egyezményben még résztvevő tagországok továbbra elkötelezettek mellette.Csakhogy a KPMG szerint a friss kutatási adatok azt mutatják, hogy az egyes kormányzatok által elfogadott CO2 kibocsátás csökkentésére irányuló vállalások már most sem elég ambiciózusak, és nem adnak elég támpontot az üzleti életnek ahhoz, hogy komplex cselekvési tervekről lehessen beszélni. Ugyancsak hiányoznak azok a támogatási mechanizmusok, amelyek ösztönöznék a kibocsátás csökkentésére irányuló beruházásokat. Az Európai Unió ugyan elfogadott egy szigorúbb 2030-ig terjedő vállalást, amelynek értelmében az energia hatékonyságot addig 32,5 százalékkal növelik, a megújulók részarányát pedig 32 százalékra növelik az energia mixen belül, az azonban aligha fog működni komplex támogatási politika nélkül.A 24. Klímakonferencia pozitív újdonsága az volt, hogy a világ számos nagyvállalata tette le a voksát a kibocsátás csökkentése mellett, együttesen pedig kifejezetten sürgették az államokat, hogy szabjanak világos kereteket a szükséges változásokhoz.- mondja2018 amúgy is számos új bizonyítékkal szolgált a globális felmelegedés negatív hatásaira (óceánok elsavasodása, a vízszint emelkedése, hőhullámok a sarkkörön túl), olyannyira, hogy az Egyesült Államok hivatalos klíma központja is kijelentette, az USA gazdasága 2100-ra 10 százalékkal eshet vissza a felmelegedés miatt.