Olyan radikális klímaterv született, ami még a nap- és szélenergia cégeknek is sok volt

Rég vált fordulatot hozna, mégsem kér a nap- és szélenergia ipar a radikális tervből

A Green New Deal fő célja, hogy gyakorlatilag egy évtizeden belül nullára csökkentse az Egyesült Államok üvegházgáz-kibocsátását. Csak emlékeztetőül, a klímaharcban vezető szerepet vállaló Európai Unióban jelenleg szintén folyik a vita arról, a szintén meglehetősen ambiciózus tervről , amelynek értelmében az EU 2050-ig valósítaná meg az ENSZ által is szükségesnek tartott teljes dekarbonizációt, vagyis körülbelül ugyanazt a célt, mint amit az amerikai demokraták szerint 2030-ig kellene elérni - ez utóbbi határidőig az EU-ban egy 45 százalékos kibocsátáscsökkentési terv kötvonalazódik.A Grean New Deal nevű tervet Alexandria Ocasio-Cortez, New York-i demokrata, kongresszusi képviselő, az amerikai politikai közélet új sztárja jelentette be 2019 februárjában Edward Markey massachusettsi demokrata szenátorral közösen. A törvényi kötelező erővel nem bíró kongresszusi állásfoglalás tulajdonképpen felszólítja a szövetségi kormányt, hogy eszközöljön beruházásokat azért, hogy az Egyesült Államok egy évtizeden belül nullára csökkenthesse üvegházgáz-kibocsátását. A kezdeményezés ismét felerősítette a washingtoni vitákat azzal kapcsolatban, hogy a kormánynak milyen módon és súllyal kellene foglalkoznia a klímaváltozás problémájával.

Alexandria Ocasio-Cortez

Fotó: MTI/EPA/Peter Foley

Klímaterv vagy a szocializmus trójai falova?

A nap- és szélenergia ipar reakciója reflektál arra, milyen nehéz dolguk van az Egyesült Államok elnöki székébe törekvő progresszív politikusoknak, amikor agresszív klímapolitikát igyekeznek a mérsékelt szavazóknak és az üzleti közösségnek "eladni". Egyben arra is utal, hogy míg korábban a tengerentúlon bevett dolog volt az érintett cégeket a baloldali környezetvédelemmel összekötni, úgy napjainkra a piac és a technológia érésének is köszönhetően növekedésük jó része a politikailag liberális part menti államok helyett már jelentős részben a konzervatívabb, klímaszkeptikus államokban realizálódik.Az Egyesült Államok tíz éven belül 100 százalékban tiszta energiára való átállítása számos feltétel egyszerre történő és tökéletes teljesülését követelné meg, mindkét nagy párt és mind az 52 állam támogatását - idézte a Reuters az ország egyik legjelentősebb napenergia-vállalata, a SunPower vezérigazgatóját, Tom Wernert. Szerint nem lenne konstruktív kiállni teljes mellszélességgel a Green New Deal mellett, mivel ezzel tulajdonképpen a politika területére merészkedne.Szavai tökéletes megértéséhez nem árt tisztában lenni azzal is, a neve kezdőbetűi után a sajtóban AOC-ként is emlegetett Ocasio-Cortez tagja a Democratic Socialists of America (DSA) nevű, az Egyesült Államok legnagyobb szocialista szervezetének is, és ez pedig sokak szemében egyfajta bélyeget rak magára a Green New Dealre is. A republikánusok szerint a tervvel a demokraták célja egyenesen egy szocialista fordulat véghezvitele lenne. A klímaváltozás témája önmagában is igencsak megosztó, azonban a program a tiszta energiagazdaságra való átállás témáját erős politikai töltettel is ellátja, mivel az energiagazdasággal csak közvetve kapcsolatos, egyértelmű szociálpolitikai célokat is tartalmaz.Mindezidáig nem kevesebb mint nyolc demokrata elnök-reménység állt ki a Green New Deal mellett - többek között Bernie Sanders is - , akik Donald Trump fosszilis energiaforrások kitermelését és felhasználását támogató politikáját már jó ideje erőteljesen ellenzik. Közben Trump republikánus támogatói egyöntetűen elutasítják a tervet, mondván, az dollár-ezermilliárdokba kerülne az adófizetőknek, technikailag talán megvalósíthatatlan, ráadásul radikális szocializmus íze van.A terv szerint a cél érdekében az ország villamosenergia-igényét 100 százalékban olyan tiszta, megújuló energiaforrásokkal kell kielégíteni, mint a nap-, a szél-, a víz- vagy a geotermikus energia. A Green New Deal ezen túl - egyebek mellett a hatékonyság javítása érdekében - masszív beruházásokat tart szükségesnek olyan, "zöld" infrastruktúra-fejlesztési projektekbe, mint az okos hálózatok. A terv szerint az új zöld beruházások több millió új, magasan fizetett munkahely létrejöttét segíthetnék elő, amelyekhez magas szintű szociális ellátás is járulna. Ami a konkrétumokat illeti, a terv nem részletezi, hogy a célok elérését milyen további jogszabályokkal tartja megvalósíthatónak.A tervet vázoló New Consensus nevű agytröszt alapítója, Rhiana Gunn Wright szerint a kapcsolódó költségelemzést várhatóan csak 2020-ban készítik majd el, amikor is a tervet jóval részletesebben is kidolgozzák majd. Állítása szerint a kritikusok becslései túl koraiak és nem számolnak az intézkedések hasznával, de a tétlenség árával sem.

Fotó: shutterstock

Mitől tart a megújulóenergia-ipar?

Kétélű fegyver

A cél megvalósíthatósága a tiszta energia iparágban is kétségek forrása. Iparági szempontból az aggályok másik forrása, hogy a terv az önmagában óriási kihívást jelentő energia- és klímapolitikai célokon túl erős szociálpolitikai elemeket is tartalmaz, így például a munkahelyteremtésre, a képzési lehetőségekre és egészségügyi ellátásra vonatkozó garanciát a klímaváltozás által leginkább érintett közösségek számára: ellentmondásokat teremt és megbonyolítja a helyzetet, valamint olyan kérdéseket köt a témához, amelyek nem tartoznak a mi területünkhöz - mondja az Amerikai Megújuló Energia Tanács nevű nonprofit szervezet elnöke, Greg Wetstone. A Sunrun és a Sunnova Energy megújuló energia vállalatok szintén üdvözölték, hogy a Green New Deal jelentős figyelmet irányított a tiszta energia iparra, ugyanakkor összességében ők sem támogatják a tervet. Szeretjük a terv klímaügy iránti lelkesedését, de a politikai valóság viszonyai között kell működnünk - fogalmazott a legnagyobb tengerentúli napenergia-ipari lobbiszervezet, a Solar Energy Industries Association alelnöke, Dan Whitten.A megújuló energia iparág elsőre talán meglepőnek tűnő tartózkodását a Green New Deal támogatásától a nap- és szélenergia speciális amerikai története teszi igazán érthetővé.A megújulók tengerentúli terjedése az olyan hagyományosan liberálisnak értékelt régiókban indult, mint Kalifornia és New England, az utóbbi években azonban már a masszívan Trump-pártinak bizonyult államokban is erőteljesen hódít a nap- és szélenergia, mint Texas, Észak-Karolina, Iowa és Florida. Az Egyesült Államok nap- és szélenergia ipara óriási bővülést ért el az elmúlt évtizedben, nem utolsó sorban a kormányzati támogatásoknak köszönhetően, és napjainkban már összességében mintegy 350 ezer embernek ad munkát - ez több mint négyszer több, mint a szénipari munkahelyek száma. Ezzel párhuzamosan javult a megújuló energia megítélése és elfogadottsága, illetve az iparágban aktív vállalatok pozíciója a republikánus törvényhozók körében is, a végbement "re-branding" eredményeképpen pedig már mint munkahely-teremtési motorra is egyre gyakrabban hivatkoznak a megújulókra. A megújuló energia ipar politikai kapcsolatrendszerének átalakulását mi sem jelzi jobban mint az, hogy a legutóbbi, 2018-as választási ciklusban a nap- és szélenergia-vállalatok már jóval nagyobb támogatási összeggel járultak hozzá a republikánus jelöltek sikeréhez, mint az egyébként tradicionális demokrata "szövetségeseikéhez".A Green New Dealt tehát több oldalról is kritikák érik, a tiszta energia elkötelezett híveinek egy része azért aggódik, mert szerintük a program benyújtása olyan, provokatívnak minősíthető politikai aktus volt, amely a klímaügy bizonytalanabb/republikánus támogatóit elijesztheti az egyre sürgetőbb cselekvéstől. Az iparági reakciók alapján a tűzvonalból való kimaradás a legtöbb vállalat és szervezet célja, amelyek valós veszélynek tartják, hogy az eredeti szándékkal szemben a roppant nagyra törő terv kontraproduktív módon sokkal inkább ronthat pozícióikon és a megújuló energia megítélésén. A Green New Deal figyelemfelkeltő kampányában részt vevő Sunrise Movement mozgalomnál azt mondják, számoltak vele, hogy a megújuló energia vállalatok nem feltétlen állnak majd támogatásukkal a terv mögé. Álláspontjuk szerint a terv egyöntetű iparági támogatása nem létfontosságú a sikerhez, és erre nem is számítanak addig, amíg a politikai szféra megosztott a kérdésben.A program azonban nem csak az energiaügy, de az amerikai belpolitikai erőviszonyok alakulása tekintetében is kétélű fegyver lehet. Valószínűleg ezt a lehetőséget érzékelte Mitch McConnell, a Republikánus Párt szenátusi frakcióvezetője is, amikor március 26-án szavazásra bocsátotta a tervet, amivel a Demokrata Párt mérsékeltek és progresszívek mentén való megosztása volt a célja. Maga az első számú amerikai klímaszkeptikus, Donald Trump elnök is úgy nyilatkozott, azt szeretné, ha a demokraták kitartanának "abszurd" elképzelésük mellett, mert így majd kampányolni tud elleneNem túl nagy meglepetésre a republikánusok által dominált szenátusban nem ment át a program. A várakozásoknak megfelelően számos demokrata képviselő nem támogatta nyilvánosan a tervezetet, jelentős részük vélhetően annak radikális jellege miatt. Az eredmény hatására, és vélhetően a pozitív kritikákat is megszívlelve a demokraták úgy döntöttek, a nagy- átfogó terv elfogadtatása helyett egyelőre érdemesebb lépésenként haladni és inkább a kezdeményezés egyes elemeit tartalmazó sok kisebb törvényjavaslattal próbálják meg előrelendíteni az amerikai klímavédelem ügyét.

Derékig érő vízben gázoló helyi lakosok a Florence hurrikán elvonulása után az észak-karolinai Holly Ridge-ben 2018. szeptember 15-én. Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Elképzelhető azonban, hogy a republikánusok rosszul mérték fel a politikai klímát: a legutóbbi közvélemény-kutatás alapján az amerikaiak 63 százaléka szerint a republikánusok klímaüggyel kapcsolatos álláspontja nem kielégítő. A mutató korábban soha nem állt ilyen magasságban, és az extrém időjárási jelenségeket egyre gyakrabban saját bőrükön érzékelő amerikai érzékenysége gyorsan nő a téma iránt. Pár évvel ezelőtt a kérdés még sokkal kevésbé volt előtérben, a 2020-as elnökválasztási kampányban azonban az előrejelzések szerint már központi kérdés lesz, így könnyen elképzelhető, hogy a szavazás és a radikális és átfogó cselekvés elutasítása a republikánusoknak több kárt okoz majd, mint a demokratáknak.