Szankciókkal büntetné Amerikát a Nobel-díjas közgazdász

Európának és Kínának meg kell fontolnia, hogy a klímaüggyel összefüggésben kereskedelmi szankciókkal sújtsa az Egyesült Államokat. Az ezt lehetővé tevő jogi háttér, illetve precedens ehhez rendelkezésre áll a WTO-nál

Stiglitz véleménye szerint az USA jogosulatlan előnyre tesz szert más államokkal szemben, amikor a globális felmelegedés elleni küzdelmet bojkottálja. Ezért szerinte Európának és Kínának bizonyos végrehajtási mechanizmusokkal kellene biztosítania, hogy a Párizsi Klímaegyezményt valamennyi nagy gazdaság konzisztensen végrehajtja. A szükséges, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival összhangban álló mechanizmusok rendelkezésre állnak - fogalmazott az Euractivnak - mondta Joseph Stiglitz.Mintegy húsz évvel ezelőtt éppen az Egyesült Államok úgy döntött, hogy importtilalommal bünteti Thaiföldet, mivel az megsértette a veszélyeztetett fajok védelmét szolgáló Washingtoni egyezményt (másnéven CITES konvenciót) azáltal, hogy a teknősöket veszélyeztető rákhalászhálókat alkalmazott. A WTO támogatta az USA döntését, megjegyezte azonban, hogy a rákimportot Thaiföld mellett minden, az egyezményt nem betartó országra egységesen kell alkalmazni.Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke 2017-ben jelentette be, hogy kilépteti országát a Párizsi Klímaegyezményből, mert az indokolatlan gazdasági hátrányokat okoz az USA-nak. Az egyezmény keretében a világ országai vállalták, hogy megteszik a szükséges erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az évszázad végéig 1,5, de legfeljebb 2 Celsius-fokkal emelkedjen a globális átlaghőmérséklet az iparosodás előtti szinthez képest (1750). Az azóta született jelentések azonban rámutatnak , az emberiség egyelőre messze nem tesz eleget ahhoz, hogy a célt elérje. A felmelegedés mértéke már most az 1 Celsius-fokot közelíti, és amennyiben a jelenlegi trend folytatódik, a század végére akár 5-6 fokos is lehet a felmelegedés.