Tartósabb burkolatot kaphatnak a hazai utak a Mol fejlesztésével

A Mol gumibitumen fejlesztésről

A kémiailag stabilizált Mol Gumibitumen 2009-ben szabadalmi oltalmat nyert, és több hazai és nemzetközi elismerésben is részesült, 2016-ban Manchesterben az IChemE (Vegyészmérnökök Nemzetközi Intézete) "2016 Innovatív terméke" díját nyerte el. A Mol a 2000-es években kezdett el dolgozni a külföldön már alkalmazott gumibitumen hazai gyártásának megvalósításán. Az USA-ban alkalmazott eljárás szerint a gumibitument az útépítés helyszínén készítik, mivel pár órán belül fel kell használni a gumiszemcsék kiválása miatt, továbbá speciális berendezéseket igényel az aszfalt gyártása. Annak érdekében, hogy a normál útépítő bitumennel közel azonos módon kezelhető új termék jöjjön létre, a Mol a Pannon Egyetemmel együttműködve kidolgozta az ún. kémiailag stabilizált gumibitument, amely szállítható, tárolható és később is felhasználható marad, így nagyüzemileg gyártható és az előállítás helyszínétől távol is felhasználható.

A hagyományos bitumenes úthoz képest kb. másfélszeres élettartam érhető el.

Jó fáradási tulajdonságainak köszönhetően kevésbé repedezik az aszfaltút.

Nagyobb terhelhetőséget, kisebb nyomvályúsodási hajlamot eredményez.

Az ásványi anyaghoz való kiváló tapadása csökkenti a kátyúk kialakulásának esélyét.

A hosszabb élettartam és a környezeti hatásokkal szembeni jobb ellenálló képesség alacsonyabb fenntartási költséget eredményez.

Lényegesen kisebb menetzaj érhető el, ezért nem szükséges minden esetben zajvédő fal építése.

Javul a közlekedés biztonság, mivel kisebb a fékút, aminek főleg esős időjárás esetén vagy gyalogátkelőhely közelében van komoly kockázatcsökkentő hatása.

A fenntartható gazdasági fejlődéshez jelentős mértékben hozzájárul ez az új útépítő anyag, a hulladék gumiabroncsok útépítés során történő felhasználásával.

Az EU irányelveknek megfelelően anyagában hasznosítja a hulladék gumit.

Figyelembe véve az útépítések tőkeigényét, a gumibitumen nagyvolumenű felhasználása nemzetgazdasági előnyöket jelenthet a Mol szerint.

A 2030-as stratégiánkban előtérbe helyezzük a környezetbarát, kis mennyiségű, innovatív termékek gyártását. Készek vagyunk mindig a változások élére állni: a Mol gumibitumen olyan szabadalmazott technológiánk, melyet egyedül mi tudunk a kelet-közép-európia régióban. A számítások szerint a gumibitumen 30 éves életciklusra vetített költsége akár 30%-kal alacsonyabb lehet, ez a megtakarítás a gumibitumen széleskörű alkalmazásának nemzetgazdasági jelentőségére is rámutat. Ráadásul a környezeti lábnyomot is csökkentjük, és csöndesebb, kátyumentes utakon autózhatunk Magyarországon

Az új üzem építése barnamezős beruházásban indul, és várhatóan a 2020-as útépítési szezonban, évi 20 ezer tonna kapacitással fog termelni a Mol és a Pannon Egyetem által közösen kifejlesztett, szabadalmaztatott technológiát alkalmazva. A Zalai Finomítóban 2012-ben már felavatták a ma is működő, évi 5 ezer tonna kapacitású gumibitumen üzemet, az új üzem a megnövekedett keresleti igényekre reagálva épül majd.A gumibitumen elsősorban a hazai piacra készül, és az útépítésben hasznosítják. A 3 milliárd forintos beruházásban épülő új üzem a gumibitumen gyártásához évi 3 ezer tonna gumiőrleményt használ fel, amely mintegy félmillió használt gumiabroncs újrahasznosításához járul hozzá. Ez a mennyiség az évente keletkező hazai gumiabroncs-hulladék 8-10 százaléka. Az éves szinten legyártott 20 ezer tonna gumibitumen 200 km 2x1 sávos új főút megépítését vagy 600 km 2x1 sávos út felső rétegének felújítását teszi lehetővé.A gumibitumennel nagyobb terhelhetőségű, kisebb fenntartási költségű és tartósabb aszfaltutak építhetők, ezt igazolja, hogy a gumibitumennel készült legrégebbi hazai, 15 éves kísérleti útszakaszon még nem képződött kátyú - közölte a Mol. Az elmúlt hat évben 60 km útszakasz épült vagy újult meg Magyarországon a gumibitumen felhasználásával, ez mintegy 150 ezer darab elhasznált gépkocsi gumiabrocsból származó gumiőrlemény hasznosítását jelenti.A gumibitumen útépítési előnyei a hagyományos útépítési bitumenekhez képest:- mondta Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója.