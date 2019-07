Veszélyes megnyitni az M7-es leállósávját

nem lehetne leállni lerobbanás vagy műszaki hiba esetén.

egyelőre csak elméleti lehetőségként vizsgálják a leállósáv időszakos megnyitását.

A nyári hétvégéken szinte menetrendszerűen alakulnak ki dugók az M7-esen. Pénteken és szombaton a Balaton, vasárnap Budapest felé nehézkes a haladás.Magyar Nemzet szerint az autópályát ilyenkor óránként négyezer autó használja, a tervezett 1200 helyett. Az M7-es bővítése nincs napirenden, a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár azonban a lapnak azt mondta: egy informatikai fejlesztés segítségével az autópályák leállósávját alkalmassá tehetnék a folyamatos haladásra.Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértő szerint azonban ennek vannak veszélyei. Így ugyanisA szakértő szerint az is veszélyes lenne, hogy megszűnne a gyorsítósáv, így a csomópontokban az autóknak szinte állóhelyzetből kellene az autópálya forgalmába csatlakozni.Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az InfoRádióval azt közölte:Ezt német mintára kamera és informatikai rendszer kiépítése után lehetne csak megtenni. A tárca felhívja a figyelmet, hogy a leállósávot továbbra is csak vészhelyzetben, műszaki meghibásodás esetén, a lehető legrövidebb ideig használják.