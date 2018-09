Itt vannak az új alapárak, természetesen ezeket az árakat nem érdemes a mostani 280-as dollárárfolyammal felszorozni, hogy megkapjuk a magyar árakat, már csak a magas magyar áfa miatt is valószínűleg jóval drágábbak lesz mondjuk a legolcsóbb Xr. mint 210 ezer forint. Szeptember 28-tól Magyarországon is elérhetőek az új telefonok.

A szegény ember iPhone-ja 2018.09.12 20:31

Most az Xr-t mutatták be, ami a korábban kiszivárgott híreknek megfelelően 5 színben (ekete, fehér, piros, sárga, korall, kék) érkezik, a képátmérő 6,1 hüvelyk, és beteríti a telefon teljes előlapját. A kijelző nem OLED, csak LCD, de a telefon megkapta az új A12-es chipet. Ennek a telefonnak a kamerája is zseniális képeket készít.