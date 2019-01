Zsiday: ugyanaz történik most, mint a 2001 és 2003 közötti időszakban

Könnyen lehet, hogy egyelőre vége az eső szakasznak az Egyesült Államokban, de hosszabb távon a forgatókönyv a 2001-2003-as időszak lehet Zsiday Viktor szerint.

A kereskedelmi háború és a piacok visszahatása a gazdaságra jelentős, de nem halálos ütés

2000-ben egy komoly eszközárbuborék alakult ki (akkor valójában csak egy piacon, nem pedig több piacon, mint a jelen helyzetben) és a kamatemelések törték meg a gazdaság és a tőzsde lendületét úgy, hogy korábban nem látszottak komolyabb problémák a reálgazdaságban.Zsiday Viktor szerint a helyzet most is hasonló, a jegybanki kamatpolitikák buborékokat hoztak létre számos piacon (részvények, kötvények, ingatlanok) az elmúlt években és amikor a kamatemelések elindultak és a pénznyomtatás pénzvisszaszívássá alakult, akkor egymás után adták meg magukat a piacok. Először az argentin és a török piacról érkeztek figyelmeztető jelek, majd a végén a legerősebb, az amerikai részvénypiac is elesett.Akkor a Nasdaq-buborék kidurranása után a gazdaságok lelassultak, de nem volt komoly válság, csak kisebb recessziók az egyes országokban (az argentin és a török összeomlás mellett). De a túlértékelt piacok leeresztése és a vállalati profitok csökkenése miatt mégis hosszú lejtmenet volt a tőkepiacokon: az S&P 500 index a csúcsához képest a felére, a DAX a negyedére esett 3 év leforgása alatt.- írja Zsiday Viktor. Az akkori helyzethez hasonlóan most is inkább lassulás és enyhe recesszió jön, de a pénzvisszaszívás miatt folyamatosan nyomás alatt lesznek a piacok és már 2019 sem lesz jó év a befektetőknek.