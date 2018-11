Zsiday Viktor az elveszett évtized eljövetelére figyelmeztet

A befektetési véleményvezér először is a jól ismert elefántgörbén mutatja be, hogy miközben a világ nagy része iszonyatosan sokat gazdagodott az elmúlt évtizedekben, a 80.-95.percentilis közöttiek, tehát akik már 1988-ban globálisan igen jómódúak voltak, nem nagyon jutottak előre. Ez a zóna elsősorban a fejlett országok munkásságát, középosztályát takarja. Az ő béreik nem tudtak emelkedni, mert a termelést kirakták Detroitból meg Ingolstadtból Győrbe és Mexikóvárosba, Sanghajról nem is beszélve. Közben a tőketulajdonosok az olcsó kínai, mexikói, magyar, stb. munkaerőnek és a folyton csökkenő nyereségadóknak köszönhetően nagyon gazdagodtak.(Branco Milanovic, a vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségek témakörének egyik legismertebb szakértője alkotta meg a lenti ábrát két évvel ezelőtt és ezzel berobbant a köztudatba.)

Az elefántábráról: a vízszintes tengelyen a világ népességének jövedelem szerinti eloszlása, a függőleges tengelyen pedig az 1988-2008 közötti reáljövedelem-növekedés mértéke látható. A harmadik világbeli országok legszegényebb polgáraitól eltekintve a fejlett országbeli alsó-középosztály jövedelemnövekedése volt a legkisebb mértékű, sőt, bizonyos csoportoknál (az inflációt figyelembe véve) életszínvonal-romlásról beszélhetünk.

Amennyiben az uralkodó (mainstream) politikai erők nem képesek kezelni a lecsúszóban lévő fehér középosztály helyzetét - márpedig erre nem nagyon tűnnek alkalmasnak - akkor elkerülhetetlenül elő fognak bukkanni a nacionalista és a szocialista megoldások, és vagy az egyes vagy a kettes verzióval próbálják majd lapítani az elefántgörbét - más út nincs nagyon

Ez viszont elég rossz elegy a tőzsdéknek, és könnyen egy elveszett évtizedhez vezethet, amelyben a részvénybefektetőknek sok babér nem fog teremni.

Zsiday kiemeli, hogy a téma szempontjából lényeges az, hogy a fejlett országok középosztálya elégedetlen, igazságtalannak látja a helyzetet. Majd gyorsan hozzáteszi, hogy az elefántgörbe alapján csak két lehetőség van arra, hogy ezeket az embereket valahogy kisegítsék, kárpótolják.Az első lehetőség a befektetési szakember szerint, hogy nem engedik be az olcsó munkaerőt (migránsokat), visszahozzák a gyárakat, vámháborút indítanak. Ez a jobboldali, nacionalista, populista irányvonal. Ezzel viszont az a probléma, hogy valószínűleg globálisan nem nyerő stratégia, mert nagyon sokat kell elvenni a fejlődőktől, hogy abból viszonylag kevés jusson a fejlettekhez vissza. Ráadásul összességében is valószínűleg gazdasági lassulást és inflációt okoz.A második lehetőség az, hogy fizessenek a gazdagok. Ez még nem hangsúlyos, de ezt képviseli az USA-ban a Demokrata párt baloldala (B.Sanders, E.Warren), akik garantált, magas béreket nyújtó munkalehetőséget akarnak mindenkinek, amelyet költségvetési deficitből, illetve sima pénznyomtatásból finanszíroznának. A következő elnökválasztáskor simán hatalomra kerülhet ez a vonal.- jelenti ki Zsiday.Majd figyelmeztet arra, hogy míg az első megoldás gazdasági lassulást és inflációt hoz, addig a második forgatókönyv jelentős profitcsökkenést eredményezhet a cégeknek. Ráadásul mindez egy olyan időszakban történik, amikor a részvények árazása amúgy is magas, és a kamatok is inkább felfelé tudnak menni, mint lefelé.Mindezt végiggondolva Zsiday úgy gondolja, hogy a következő években a jobb és baloldali populisták fogják meghatározni a gazdasági, tőkepiaci környezetet, ami növekvő inflációt, és alacsonyabb profitabilitást hoz.