Zsiday Viktor egy új világra figyelmeztet - Miután bemondta az összeomlást

Zsiday Viktor is ott lesz a Portfolio március 20-ai Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján, ahol a magyar abszolút hozamú alapok jövőjéről és befektetési stratégiákról szóló beszélgetésben vesz részt. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A fundamentumok már fordulóban vannak és véget ér a nullakamat+növekedés (Goldilocks) csodakorszaka. Azt gondolom, hogy könnyen fennáll annak a lehetősége, hogy ebből pár héten-hónapon belül 10-30%-os részvénypiaci esés jöjjön, amikor a valóság szembejön az álmokkal

Zsiday Viktor IT elnök Plotinus Nyrt. 1997-ben, még a Közgazdaságtudományi Egyetemre járva kezdett dolgozni a ma már nem létező Wintrust Értékpapírügynökségnél elemzőként. 2000-től 2006-ig az AEGON-csoporton belül töltött be különböző pozíciókat... Tovább »

Most is kissé hasonló a helyzet, csak nem az S&P 500 határidő, hanem főleg az opciós piac felől érkezett/érkezik a probléma

Ahogy arról mi is beszámoltunk a tőkepiaci véleményvezér pár hete már igyekezett felhívni a figyelmet arra, hogy a jegybankárok gondolkodásában mintha változás állt volna be: egyre többen vélik úgy, hogy az extrém laza monetáris kondíciókat szigorítani kell, vagyis vissza kell fogni a pénznyomtatást, és emberileg értelmezhető szintre kell emelni a kamatokat.- írta akkor.A hét eleji részvénypiaci zuhanásokat követően a befektetési szakember most ismét elővette a témát és igyekszik nyomatékosítani, a fundamentumok valóban fordulóban vannak.Zsiday szerint az USA-ban már szemmel látható a kamatszint, és más országokban is jelentős hozamemelkedés zajlik/zajlott, miközben a pénznyomtatás mennyisége lecsökken, majd várhatóan negatívba vált, ilyen pedig évek óta nem volt!A probléma egyik gyökere szerinte, hogy a jegybankárok fújták az elmúlt évek eszközárbuborékát, és most megpróbálják leengedni, pont akkor, amikor egyre többen kezdték elhinni, hogy márpedig az örökké fennmarad.Ehhez járult még hozzá az is, hogy rendkívül sokan játszottak az alacsony voltilitásra, ami a volatilitás megugrása esetén hirtelen hatalmas stop-loss-okhoz, és a volatilitás további emelkedéséhez vezet. Rendkívül sok pozitív visszacsatolást vittek a rendszerbe, éppen úgy, mint 1987-ben a portfolio-biztosítás, amely miatt a derivatívok összeomlása magával rántotta az azonnali piacot, ami tovább nyomta le a derivatívok árát, s így került akkor sor a történelem legnagyobb napon belüli árfolyamesésére.- jelenti ki Zsiday.Majd hozzáteszi, hogyha mindezeket összeadja, akkor arra jut, hogy a bika szellemisége valószínűleg megtört, és heves, csapkodó piac lesz, amíg a szereplők alkalmazkodnak az új valósághoz, ahol bár a gazdasági növekedés fennmarad (ami pozitívum), de a jegybanki politika már inkább szűkítő (ami negatívum) lesz.