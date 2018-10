Nagyot esett a 4iG 2018.10.09 09:25

Az elmúlt hét folyamán elképesztő emelkedést produkáltak a 4iG részvényei, az emelkedés a hétfői kereskedés első felében is folytatódott, a 4iG árfolyama egészen 750 forintig emelkedett, majd a történelmi csúcsáról lefordult az árfolyam, és a részvény végül 615 forinton zárta a hét első napját. Az esés a keddi piacnyitás után is folytatódott, az árfolyam 560 forintig is leszúrt, ami a hétfői csúcshoz képest 25 százalékos esést jelent. A 4iG árfolyama a keddi piacnyitást követő, közel 9 százalékos esés után ledolgozott egy keveset a korábbi mínuszokból, az árfolyam 5,6 százalékkal került ma lejjebb.