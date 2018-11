Zuhan a Renault árfolyama 2018.11.19 10:12

Őrizetbe vehetik a Nissan elnökét, számolt be róla a Reuters a japán Asahi lap értesüléseire hivatkozva. A Renault elnök-vezérigazgatói posztját is betöltő Carlos Ghosn a gyanú szerint a valós fizetésénél alacsonyabb jövedelmet vallott be. A hírre a Renault árfolyama 5,9 százalékkal került lejjebb.