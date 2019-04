Zuhan a Samsung nyeresége

A március végén zárult negyedévben 6200 milliárd dél-koreai won nyereséget érhetett el a cég, szemben az egy évvel korábbi 15 640 milliárd wonnal. Ez az elemzői várakozásoktól is elmarad, a konszenzus szerint ugyanis 6800 ezer milliárd wont vártak a szakértők. A bevétel 52 ezer milliárd won lehetett a vezetőség várakozásai szerint, ami 14 százalékos csökkenés az egy évvel korábbi szinthez képest és szintén elmaradt a várakozásoktól.Márciusban már figyelmeztette a befektetőket a Samsung, hogy gyenge lesz az első negyedéve, a memóriachipek ára ugyanis a vártnál nagyobb mértékben zuhant a kereslet gyengélkedése miatt. Ami azért különösen negatív a dél-koreai technológiai óriásnak, mert az az üzletág az egyik legfontosabb profit drivere. Okostelefonokban és vállalati szerverekben is használják ezeket az alkatrészeket, mid a két területen lassulás van. Ezt nem csak a Samsung érzi, hanem az egész szektor.A tervezettnél nagyobb mértékben esett az LCD-panelek ára is a kínai versenytársak agresszív kapacitásbővítései miatt, miközben a felső kategóriás, hajtogatható OLED-kijelzők piacán, amit például az iPhone-okban használnak, csökken a kereslet.