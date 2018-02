Zuhan a Wal-Mart, csalódtak a befektetők (2.)

A negyedik negyedév fontosabb számai:

136,3 milliárd dolláros bevételt ért el a Wal-Mart a november-januári negyedévben, ami 4,1 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A devizaárfolyam-változások hatásait kiszűrve 3,1 százalékkal emelkedett a negyedéves bevétel az előző évihez képest

a Wal-Mart amerikai összehasonlítható alapon számolt bevételei 2,6 százalékkal nőttek tavalyhoz képest, a Sam's Club bevételei 2,4 százalékkal emelkedtek az üzemanyagok nélkül. Sorozatban a 14. negyedéve emelkednek a Wal-Mart amerikai bevételei

az USA-n kívüli tevékenységek bevételei 6,7 százalékkal ugrottak meg, amiben nagy szerepe volt a devizaárfolyam-változásoknak, konstans devizaárfolyamok mellett ugyanis 2,8 százalékkal emelkedett volna a bevétel. A négy legnagyobb piacon emelkedtek a bevételek

az online értékesítések növekedési üteme lassult, az internetes vásárlásból befolyó bevételek 23 százalékkal nőttek az egy évvel ezelőtti szinthez képest, míg az előző negyedévben még 50 százalék felett volt a dinamika. A társaság közleménye szerint problémák akadtak a készletek feltöltésével, a lassulás részben ennek tudható be

a konszolidált működési eredmény 4,5 milliárd dollárt tett ki, ami 28 százalékos csökkenés tavalyhoz képest. Az egyszeri tételek hatásait kiszűrve kevesebb mint egy százalékkal esett volna a profit

Reorganizációs költségek és egy egyszeri dolgozói bónusz csökkentette a negyedév profitját, az adóreform viszont növelte az eredményeket

a Wal-Mart egy részvényre jutó eredménye 1,33 dollár lett a negyedévben az egyszeri tételektől tisztítva, az elemzők ennél jobb negyedévre számítottak: a konszenzus alapján 1,37 dollárt vártak

a január 31-én zárult 2018-as pénzügyi évében 3 százalékkal emelkedett a Wal-Mart bevétele, a működési eredménye pedig stagnált az egyszeri tételek hatásait kiszűrve

a teljes évben 44 százalékkal emelkedtek az internetes értékesítések bevételei a Wal-Martnál

28,3 milliárd dollárnyi készpénzt termelt a lezárt évben a cég (működési cash flow) és 14,4 milliárd dollárt juttatott vissza a részvényeseknek osztalék és saját részvény visszavásárlások formájában.

Köztudott, hogy az Amazon már régóta szeretné megvetni a lábát az élelmiszer-kiskereskedelemben, és miután annak idején a könyvpiacot, illetve az elektronikai cikkek piacát is letarolta, az élelmiszer-kiskereskedők joggal tartanak attól, hogy az élelmiszer-kiskereskedelmet is bedarálja. Az Amazon olyan pénzügyi háttérrel rendelkezik, hogy a pénz biztos nem lesz akadály, ha a lenyomott árak miatt esetleg egy időre el kell felejtenie a Whole Foodsnak a profitokat. Amire van esély, tekintve, hogy a kiskereskedelemben egyébként is gyengék a profit marzsok, a Whole Foods az utóbbi pár évben 3-4 százalék közötti nettó profitszintet tudott felmutatni. Az Amazont pedig ez valószínűleg nem zavarja. Ahogy az a saját példáján is látszik, szívesen feláldozza a rövid távú profitabilitást a terjeszkedés és világmeghódítás oltárán.

a 2019 január végén záruló évben a Wal-Mart amerikai értékesítései legalább 2 százalékkal növekedhetnek (üzemanyagok nélkül), a Sam's Club pedig 3-4 százalék közötti dinamikát mutathat fel

a csoportszintű nettó árbevétel 1,5 és 2 százalék között nőhet a devizaárfolyam-változások hatásait kiszűrve

az amerikai internetes értékesítések bevételei 40 százalékkal nőhetnek

az egy részvényre jutó eredmény 4,75-5,00 dollár között lehet, ami növekedést jelent a 2018-as 4,42 dolárhoz képest

az effektív adókulcs 24-26 százalék közé eshet

Ez mindenesetre nem nyugtatta meg a befektetőket, a Wal-Mart részvényeinek árfolyama közel 10 százalékot esett a mai amerikai kereskedésben.

Az összkép nem drámai a Wal-Martnál, az amerikai kiskereskedelmi óriás hozta az elmúlt években megszokott mérsékelt ütemű bevételnövekedést, a szektorban szokványos gyenge profit marzsokkal. Az online értékesítések lassulása azonban intő jel. Főleg annak fényében, hogy az Amazon totális támadást indított a kiskereskedelmi szektorban. Tavaly bejelentette, hogy 14 milliárd dollárért megveszi a szupermarket-hálózatot működtető Whole Foodsot, nemrég pedig megnyitotta az első pénztármentes üzletét.Az árcsökkentés pedig mindenki másra is hatással lesz. Az árverseny még durvább lesz, ami a kisebb, pénzügyileg kevésbé stabil szereplőknek akár végzetes is lehet, de a nagyok egyébként sem túl erős profitabilitását is megviselheti, ha belemennek a harcba.A Wal-Mart menedzsmentje egyelőre nem ijedt meg az Amazontól az idei évre megfogalmazott várakozások alapján. Továbbra is a bevételek növekedésével számolnak: