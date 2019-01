Az elmúlt hetekben nagyon felpörögtek az események az amerikai kötvény- és részvénypiacokon: a tőzsdék óriásit estek decemberben, ezzel összefüggésben pedig a befektetők már azt várják, hogy a Federal Reserve következő lépése nem egy újabb kamatemelés, hanem egy kamatvágás lesz. A kötvénypiacokon szintén nagy mozgásokat láthattunk november eleje óta, a hozamok ugyanis rég nem estek ilyen rövid idő alatt ekkorát. Mindez arra utalhat, hogy a piaci szereplők egy újabb recessziótól tartanak, ezért igyekeznek biztonságos eszközökbe menekíteni pénzüket. A napokban hat hónapos csúcsra kapaszkodó aranyárfolyam is ezt sugallja. Persze lehet, hogy csak túlreagálják a piacok a jelenlegi helyzetet, mindenesetre óriási a feszültség, ami garantálja az izgalmakat a következő hónapokban.

A tengerentúli piacnyitás előtt érkezett egy, a vártnál lényegesen kedvezőbb makroadat is, miután a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak száma a várt 177 ezer fős bővülés helyett 312 ezer fővel nőtt decemberben. A kedvező hírek után a tengerentúli tőzsdék is felpattantak, az S&P500 1,7 százalékos emelkedése mellett a Dow 360 pontos plusz mellett 1,6 százalékkal került feljebb.

A csütörtöki, tengerentúli esést követően javult a részvénypiaci hangulat, miután a befektetők kedvezően fogadták a Kínából érkező híreket, az USA és Kína jövő héten folytatódó kereskedelmi egyeztetései mellett a kínai miniszterelnök gazdaságélénkítő intézkedéseket jelentett be, amelyet követően a kínai jegybank a miniszterelnök ígéretéhez híven visszavágta a kötelező banki tartalékrátát.

Emelkedéssel indulhat a pénteki kereskedés a tengerentúlon, a befektetők az USA és Kína jövő héten folytatódó kereskedelmi tárgyalásai mellett a kínai miniszterelnök által bejelentett, majd a kínai jegybank által végre is hajtott kötelező tartalékráta csökkentését is kedvezően fogadták.

Nagy esés után pattantak fel az európai tőzsdék 2019.01.04 11:24

Az új év után pénteken újranyitó Nikkei kivételével emelkedtek az ázsiai tőzsdék pénteken, miután kedvező hírek érkeztek Kínából. A hangulatot az USA és Kína jövő héten folytatódó kereskedelmi tárgyalásai mellett egy, a vártnál kedvezőbb gazdasági statisztika is javította, a Caixin/IHS Markit szolgáltatószektorra vonatkozó beszerzési menedzserindexe a novemberi 53,8 pontról 53,9 pontra kapaszkodott fel decemberben, rácáfolva az elemzők által várt 52,9 pontos értékre.

Az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi egyeztetései mellett a kínai miniszterelnök bejelentése is megnyugtathatta a piaci szereplőket, Li Ko-csiang ma hajnalban jelentette be, hogy a kínai hatóságok csökkentik a kereskedelmi bankok számára előírt kötelező tartalékrátát, mindemellett különböző adócsökkentéseket is végrehajtanak majd az idei év folyamán. A kínai miniszterelnök bejelentése után mindössze néhány órával a kínai jegybank máris lépett, és januárban két lépésben összesen 100 bázisponttal csökkenti majd a kínai bankok számára előírt kötelező tartalékrátát.

Az euroövezetből mindemellett a decemberi, felülvizsgált szolgáltatói beszerzési menedzserindexet tették ma közzé, bár a német és a francia BMI-k decemberi értékét is lefelé módosították, a piaci szereplők többsége valószínűsíthetően a kedvező kínai hírekre fókuszált, az európai részvényindexek a csütörtöki esésük után felpattantak a hét utolsó napján, a kontinens irányadó tőzsdéi 1 százalék feletti pluszban járnak, míg a kontinens börzéi közül 2,5 százalékos erősödésével a bécsi börze teljesít a legjobban.